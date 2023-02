Wiceszef MS o decyzji sądu ws. wpisu aktorki: "kasta pozwala patocelebrytom pluć na polski mundur"

"Kasta pozwala patocelebrytom pluć na polski mundur. Ku uciesze Łukaszenki i Putina" - napisał w poniedziałek wiceminister Marcin Romanowski, odnosząc się do decyzji warszawskiego sądu okręgowego utrzymującego umorzenie sprawy aktorki oskarżonej o zniesławienie Straży Granicznej.

"Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu postępowania przeciwko Barbarze Kurdej-Szatan, oskarżonej o zniesławienie Straży Granicznej. Kasta pozwala patocelebrytom pluć na polski mundur. Ku uciesze Łukaszenki i Putina" - napisał na Twitterze wiceminister Romanowski.

Wcześniej w poniedziałek PAP przekazała, że Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Pruszkowie z grudnia zeszłego roku. SR uznał wówczas, że zarzucony kobiecie czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Akt oskarżenia dotyczył wpisu aktorki na Instagramie z początku listopada 2021 r. "To jest ku**a +straż graniczna+ ????? +Straż+ ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!" - głosił ten wpis, który odnosił się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wpis ten po jakimś czasie został usunięty.

Aktorka zarzuty w tej sprawie usłyszała w połowie maja ub.r. "Podejrzana nie przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia" - przekazywała prokuratura.

Akt oskarżenia przeciwko aktorce został skierowany do sądu na początku czerwca ub.r. "Kobieta została oskarżona o to, że 4 listopada 2021 roku za pomocą środków masowego komunikowania na portalu społecznościowym zniesławiła Straż Graniczną oraz jej funkcjonariuszy" - informowała prokuratura.

Prokuratura złożyła także zażalenie na decyzję sądu rejonowego ws. umorzenia. "W ocenie oskarżyciela publicznego publikacja wpisu, w którym oskarżona posługuje się określeniami +maszyny bez mózgu i serca+ oraz +mordercy+ w stosunku do Straży Granicznej oraz jej funkcjonariuszy wykonujących obowiązki ustawowe w zakresie ochrony granicy RP na odcinku polsko-białoruskim zniesławiła podmiot zobowiązany do ochrony granic państwa, jak również jej funkcjonariuszy" - podawała wówczas prokuratura i oceniała, że wypowiedź aktorki nie mieściła się w granicach wolności słowa.

Po utrzymaniu decyzji sądu rejonowego przez SO umorzenie sprawy stało się prawomocne.