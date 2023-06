Wiceszef MS o zabójstwie Polki w Grecji: polska prokuratura będzie tę sprawę traktowała priorytetowo

Polska prokuratura będzie sprawę zabójstwa w Grecji 27-letniej Polki traktowała priorytetowo - zapewnił w TVP 1 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jak dodał, śledczy jeszcze w poniedziałek wystąpią do strony greckiej o akta i wszelkie dokumenty.

Anastazja Rubińska zaginęła we poniedziałek 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. W niedzielę greckie media poinformowały, że znaleziono ciało 27-letniej Polki.

Szef MS i prokurator generalny Zbigniew Ziobro napisał w poniedziałek na Twitterze, że w związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji polecił wszczęcie śledztwa. "Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego" - dodał Ziobro.

Woś był pytany w TVP 1 o szczegóły sprawy. Podkreślił, że minister sprawiedliwości polecił, żeby Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wszczeła śledztwo i "wystąpi jeszcze dzisiaj o pomoc prawną, o wszelkie akta, dokumenty do strony greckiej, więc zajmie się tym kompleksowo".

"Zawsze Polska staje po stronie swoich obywateli i te sprawy trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić, zwłaszcza, że już wiemy, już dzisiaj można powiedzieć, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, który nastąpił, to było zabójstwo z rąk osoby z Azji, tzw. uchodźcy, czyli migranta ekonomicznego" - powiedział. "To wszystko będzie dokładnie wyjaśniane i polska prokuratura będzie tę sprawę traktowała priorytetowo" - zapewnił.

Pytany, czy Polska będzie oczekiwać na efekty pracy greckich śledczych, czy polscy prokuratorzy udadzą się na miejsce, Woś odpowiedział, że są to decyzje prokuratury, która prowadzi sprawę. "Wszelkie możliwości są dostępne. One będą wdrażane w zależności od decyzji konkretnego prokuratora, który będzie prowadził śledztwo i jego oceny materiału, który dostanie. W pierwszej kolejności wystąpi o informację do Greków" - powiedział.

Zwłoki Polki zostały znalezione około godz. 19 czasu lokalnego, około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję. 500 metrów od miejsca, w którym w sobotę znaleziono telefon komórkowy Polki. Ciało dziewczyny było w worku, przykryte gałęziami - donosi portal in.gr. Zostało zidentyfikowane przez policję. Identyfikacji musi dokonać jeszcze rodzina.

Mężczyzna z Bangladeszu był ostatnią osobą, którą 27-latka spotkała przed zaginięciem. W ostatnich dniach poszukiwania policji skupiły się w pobliżu jego miejsca zamieszkania.

Zaginiona Polka mieszkała w Grecji ze swoim chłopakiem, który również jest Polakiem.