Wiceszef MS: oddelegujemy polskiego prokuratora do międzynarodowego śledztwa dot. rosyjskich zbrodni na Ukrainie

Zdecydowaliśmy, że oddelegujemy polskiego prokuratora do międzynarodowego śledztwa dot. rosyjskich zbrodni na Ukrainie - poinformował w Hadze wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ponadto resort sprawiedliwości rozważa delegowanie ekspertów na potrzeby śledztwa.

Jak poinformował w komunikacie resort sprawiedliwości, wiceminister Romanowski wziął udział w zorganizowanym w Hadze z inicjatywy Wielkiej Brytanii spotkaniu w sprawie wsparcia dla Międzynarodowego Trybunału Karnego w śledztwie dotyczącym zbrodni rosyjskich na Ukrainie.

"Zdecydowaliśmy, że oddelegujemy polskiego prokuratora na potrzeby międzynarodowego śledztwa MTK. Prowadzimy również ustalenia co do możliwości oddelegowania dodatkowo eksperta z zakresu kryminalistyki" - zapowiedział w Hadze Romanowski, którego MS cytuje w komunikacie.

Resort przypomina także, że wsparcie dla działań MTK zadeklarowały także m.in. Litwa, Wielka Brytania, Niemcy, Estonia, Belgia i Kanada, a część z tych państw rozważa delegowanie ekspertów, w tym policjantów na potrzeby śledztwa.

W spotkaniu w Hadze uczestniczyli minister sprawiedliwości Ukrainy Denys Maliuska oraz Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan.

Na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro - pisze resort w komunikacie - polska prokuratura zbiera materiały i świadectwa dokumentujące zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełniane na Ukrainie.

"W polskim postępowaniu zostało zebranych już ponad 500 świadectw procesowych" - poinformował w Hadze wiceminister Romanowski, a resort informuje, że są to protokoły zeznań świadków, którzy opisują konkretne zbrodnie i występki, jakie miały miejsce w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Oprócz tego - pisze resort - udało się pozyskać wiele dokumentów zdjęciowych i materiałów filmowych od świadków, którzy rejestrowali te wydarzenia.

Ministerstwo informuje także, że działania polskiej prokuratury mają charakter pomocniczy w stosunku do głównego śledztwa rozpoczętego przez MTK, a na stronie internetowej Prokuratury Krajowej zamieszczony został apel w języku ukraińskim do uchodźców o zgłaszanie się do prokuratury w celu złożenia zeznań i przekazania dowodów zbrodni.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa świadka - czytamy w komunikacie - przesłuchania odbywają się w miejscu dogodnym dla uchodźcy, a przesłuchiwane są wyłączenie osoby, których stan fizyczny i psychiczny na to pozwala i tylko, gdy wyrażą na to zgodę. Zapewniony jest przy tym udział psychologa.