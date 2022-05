Wiceszef MS: przepis dot. "testu bezstronności i niezawisłości sędziego" wymaga daleko idącej modyfikacji

Przepis w prezydenckim projekcie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym dotyczący "testu bezstronności i niezawisłości sędziego" wymaga daleko idącej modyfikacji - powiedział w piątek wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski Michał Woś.

Sejmowa komisja sprawiedliwości w czwartek miała kontynuować posiedzenie w sprawie zmiany przepisów dotyczących Sądu Najwyższego, jednak posiedzenie to zostało odwołane. W środę komisja przez ponad cztery godziny pracowała nad prezydenckim projektem zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym. Solidarna Polska do całego projektu już wcześniej złożyła ponad 20 poprawek. Główne z nich dotyczyły wykreślenia instytucji "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", w środę posłowie z komisji nie poparli tych poprawek, choć blisko połowa głosujących wstrzymała się od głosu.

Michał Woś wyraził w piątek w rozmowie z Polsat News przekonanie, że między PiS i Solidarną Polską dojdzie do porozumienia w sprawie zmian w Sądzie Najwyższym. "Jesteśmy bardzo blisko tej ostatecznej decyzji co do poparcia" - dodał wiceminister.

Według niego, Solidarna Polska oczekuje jednak zmian w prezydenckim projekcie. "+Test bezstronności sędziego+ to jest to, co wywróci polski wymiar sprawiedliwości, dlatego wymaga daleko idącej modyfikacji" - powiedział wiceszef MS.

Komisja od początku kwietnia pracuje nad dwoma projektami zmian w ustawie o SN - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Komisja omawia poszczególne punkty prezydenckiego projektu, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. Na razie komisja jest przy 20. punkcie spośród blisko 80 zmian przepisów, które zawiera ten projekt.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. W środę rzeczniczka KE Veerle Nuyts powiedziała PAP, że polski Krajowy Plan Odbudowy musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w piątek, że do formalnej akceptacji polskiego KPO powinno dojść "w najbliższych kilku, kilkunastu dniach".