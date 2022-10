Wiceszef MS: zmiany ws. surowszych kar za szpiegostwo są już gotowe

Przepisy w sprawie zaostrzenia kar za szpiegostwo są już gotowe; decyzja dotycząca dalszych prac nad nimi należy teraz do marszałka Sejmu - poinformował PAP wiceminister sprawiedliwość Marcin Warchoł.

Resort sprawiedliwości wczesną wiosną prezentował założenia projektu dotyczącego sankcji za działalność wywiadowczą. Jak dowiedziała się PAP, w ostatnim czasie zakończyły się uzgodnienia między MS i MSWiA w tej sprawie, a projektowane przepisy są już gotowe.

"Jesteśmy po uzgodnieniach między Ministerstwem Sprawiedliwości i MSWiA. Mamy wypracowany kształt rozwiązań gotowych do prac parlamentarnych. Mam nadzieję, że Sejm zajmie się nimi niezwłocznie. Decyzja w tej sprawie należy do marszałka Sejmu" - powiedział Warchoł. Propozycja ma mieć formę projektu poselskiego.

Wiceminister uważa, że uchwalenia tych przepisów wymaga interes i bezpieczeństwo państwa. "Projekt ten jest odpowiedzią na zagrożenie, które płynie do nas ze strony Rosji. Agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym zagrożenie spowodowała konieczność zmian Kodeksu karnego.(...) Obecne zagrożenia i wyzwania wymagają nowych rozwiązań, to zmusza nas do pilnego działania. Szpiegostwo jest wyjątkowo niebezpieczne dla bytu każdego państwa, dlatego powinno być ścigane z wyjątkową bezwzględności, a prawo powinno być w tej kwestii spójne" - powiedział Warchoł.

Poinformował, że proponowane rozwiązania są wzorowane na mechanizmach funkcjonujących już w innych państwach m.in. we Francji, Niemczech, Szwecji, Estonii czy Wielkiej Brytanii

Jak informował resort sprawiedliwości prezentując założenia projektu, zmiany rozszerzają definicję przestępstwa szpiegostwa, przewidując karalność nie tylko działalności szpiegowskiej na rzecz obcego państwa, ale również innych form ją maskujących.

"Działalnością wywiadowczą będzie czynność lub zespół czynności, podejmowanych w interesie lub na rzecz obcego państwa, wywiadu lub zagranicznego podmiotu, polegających na pozyskiwaniu, przekazywaniu wiadomości, których ujawnienie może naruszyć interes państwa w zakresie ochrony niepodległości, integralności terytorialnej, bezpieczeństwa zewnętrznego lub wewnętrznego, obronności, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego, potencjału naukowego lub gospodarczego, lub na prowadzeniu innych działań naruszających interes państwa w tym zakresie" - podawało MS.

Kary za takie działania miałyby wynosić od 5 lat pozbawienia wolności w dolnym wymiarze. Natomiast w typie kwalifikowanym, tam gdzie działalności wiąże się z przekazywaniem obcemu wywiadowi informacji szkodzących państwu polskiemu byłoby to od 8 lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

Kara za udział w działalności obcego wywiadu wynosi obecnie od roku do 10 lat więzienia. Po zmianach opracowywanych przez MS ma to być od 5 do 25 lat więzienia. Z kolei za szpiegostwo polegające na udzielaniu wiadomości grozi dziś od 3 lat więzienia. Zmiany zakładają za ten czyn 8 lat więzienia albo nawet dożywocie. Za kierowanie i organizowanie działalności obcego wywiadu na terenie Polski będzie grozić kara od 10 lat więzienia oraz dożywocie w miejsce obecnie obowiązującej kary od 5 lat.

Resort sprawiedliwości proponuje również wprowadzenie nowego typu przestępstwa - przygotowania do działań szpiegowskich. Kara za to przestępstwo wynosiłaby od 6 miesięcy do lat 8 więzienia. Jak wskazał minister Warchoł "Tak jak mamy nieumyślne paserstwo, tak powinniśmy wprowadzić takie rozwiązanie w przypadku tak poważnego przestępstwa jak szpiegostwo, mogące narazić na utratę życia milionów ludzi" - mówił. Zaznaczył, że taki przepis miałby zastosowanie przede wszystkim do funkcjonariuszy publicznych, mających dostęp do poufnych danych.

Proponowane zmiany przewidują też wprowadzenie przestępstwa nieumyślnej postaci szpiegostwa zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Chodzi tu głównie o wyprzedzenie tworzenia przez podejrzanego czy oskarżonego linii obrony polegającej na zasłanianiu się nieświadomością o przekazywaniu informacji na rzecz obcego wywiadu.