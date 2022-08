Wiceszef MSWiA: dzisiaj to Moskwa jest hubem migracyjnym

Każdy imigrant, który pojawia się na granicy białorusko-polskiej przejeżdża przez Moskwę. Dzisiaj to Moskwa jest hubem migracyjnym - powiedział w środę wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Wiceszef resortu pytany był w Telewizji Republika o barierę, która powstała na granicy polsko-białoruskiej i o próby jej forsowania za pomocą podkopów.

"Bariera jest bardzo ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa naszej wschodniej granicy" - zaznaczył. Przypomniał, że rok temu było dziennie nawet 800 prób forsowania naszej granicy. "Dziś, kiedy jest zapora, mamy zupełnie inny ruch" - ocenił wiceszef MSWiA. Straż Graniczna przekazała PAP we wtorek, że obecnie jest to ok. 80 prób dziennie.

Przypomniał sytuację z listopada, kiedy pod Kuźnicą Białostocką stanęło kilka tysięcy imigrantów, którzy szturmem szli na naszą granicę. "Dzisiaj taka sytuacja jest niemożliwa. Takiego zagrożenia jak rok temu już nie ma, a jeszcze jesienią będziemy mieli system kamer i czujników ruchu, który sprawi, że każde dotknięcie tej zapory będzie powodowało alarm" - ocenił Maciej Wąsik.

Odniósł się też do filmów zamieszczanych w mediach społecznościowych pokazujących imigrantów przedostających się na stronę polską podkopami. "Słyszałem o kilku próbach podkopów, z których nieliczne były skuteczne. Natomiast widziałem, że służby białoruskie bardzo mocno próbują pokazać nieskuteczność tej zapory. Pokazują te podkopy, przesyłają filmiki" - podkreślił. Zaznaczył, że polskie służby śledzą fora imigranckie, gdzie potencjalni imigranci piszą, że szanse przejścia przez granicę białorusko-polską są minimalne.

Wiceszef MSWiA wskazał, że napór na granicę litewską jest znacznie większy niż na polską. "Tam dużo łatwiej przekroczyć granicę. Właśnie dlatego, że my zbudowaliśmy zaporę" - podkreślił.

"Chcemy zbudować zaporę perymetryczną na całej wschodniej granicy Polski. To jest rzecz niezbędna do tego, żeby w dzisiejszych czasach, kiedy migranci stanowią pewien element ataku hybrydowego na państwa Unii Europejskiej, właściwie chronić granicę Unii Europejskiej" - stwierdził.