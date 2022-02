Wiceszef MSWiA: każdy człowiek, niezależnie od miejsca urodzenia, powinien mieć szansę na dobrą edukację

Każdy człowiek, niezależnie od miejsca urodzenia, powinien mieć szansę na dobrą edukację i narzędzia do tego, aby się rozwijać – mówił w poniedziałek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Poinformował, że w ramach projektu grantowego dla rodzin byłych pracowników PGR wpłynęło ponad 200 tys. zgłoszeń.

Szefernaker wziął w poniedziałek udział w uroczystości podpisania umowy dotyczącej realizacji projektu, którego celem jest wsparcie dzieci z rodzin byłych pracowników PGR poprzez wyposażenie ich w komputery, tablety i zapewnienie im dostępu do internetu.

Wiceminister wskazał, że dostępność tych pierwszych okazała się dużym problemem w czasie nauki zdalnej. "Rok temu ten pomysł padł. Bardzo się cieszę, że dziś mamy już konkret, bo ponad 500 mln zł zostanie przekazanych na ten cel" - powiedział.

Polityk podkreślił, że zainteresowanie projektem przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Zauważył również, że środowisko rodzin byłych pracowników PGR "wielokrotnie było oszukiwane", w związku z czym ważne jest to, że mimo ponad 200 tys. złożonych wniosków sprzęt otrzymają wszyscy, którzy pozytywnie przeszli weryfikację. Jak mówił, teraz gminy otrzymają zapowiedziane środki i będą przeprowadzać przetargi. Sprzęt powinien trafić do szkół w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.

"Bardzo się cieszę, że (...) w centrum tego programu stoi człowiek. Człowiek, który bez względu na to, czy urodził się w dużym mieście, czy w małej miejscowości (...), powinien mieć w XXI w. szansę, by mieć dobrą edukację i narzędzia do tego, aby się rozwijać. Ten program wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom" - powiedział wiceminister.