Wiceszef MSWiA na proteście służb mundurowych: rząd rozpatrzy petycję z postulatami

Wiceszef MSWiA na proteście służb mundurowych w środę powiedział, że rząd rozpatrzy petycję z postulatami. Rozważymy, przeczytamy i spotkamy się ze związkowcami. Mogę zapewnić, że będziemy na ten temat rozmawiać - zadeklarował Maciej Wąsik.

Związkowcy ze służb mundurowych protestowali w środę przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, domagali się wyższej waloryzacji płac niż proponuje rząd, minimum na poziomie inflacji. Nie zgadzają się też na przesunięcie waloryzacji z 1 stycznia na 1 marca. Podkreślają, że takie przesunięcie dotyczy tylko służb mundurowych.

"Przyszliśmy tu po to, żeby spokojnie przeprowadzić manifestację, czyli wymusić na władzach, żeby rozumieli nasze postulaty i je realizowali" - powiedział przewodniczący Zgromadzenia Czesław Tuła.

Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski powiedział, że "wiem, że nasze postulaty zadziwiają społeczeństwo, padają dziwne pytania od dziennikarzy, że znowu chcemy podwyżki. My chcemy, żeby służby miały zapewniony spokojny byt. Nam na sercu leży przede wszystkim bezpieczeństwo państwa a państwo nie inwestuje w służby mundurowe" - powiedział związkowiec.

Dodał, że rząd żąda od funkcjonariuszy wyrzeczeń "a my jesteśmy w służbie siedem dni w tygodniu, 24 godzin na dobę nie wyłączając świąt. Nie może być tak, że za kilka miesięcy czeka nas armagedon odejść. Nie chcemy szafować bezpieczeństwem Polek i Polaków ponieważ jesteśmy od zapewniania bezpieczeństwa" - oświadczył.

Przewodniczący Jankowski poinformował, że w imieniu mundurowych, pokazuje premierowi żółtą kartkę.

Petycję z postulatami, którą przygotowali mundurowi, osobiście odebrał wiceszef MSWiA. "W tym gmachu przejrzeli na oczy, zobaczyli, ile nas jest tu na tej ulicy. Petycji nie będziemy musieli zanosić. Za chwilę minister spraw wewnętrznych odbierze od nas ją osobiście" - zapowiedział Jankowski. Związkowcy odebrali wiceministra spod drzwi KPRM i przeprowadzili go przez tłum na scenę. Zanim Wąsik zabrał głos, podkreślili, że to pierwszy raz, gdy w czasie protestu wyszedł do nich minister. "Nie pamiętam czasów, żeby ktoś do nasz przyszedł. To, że pan minister stanął naprzeciwko swoich funkcjonariuszy to dobry znak, to znak, że dialog z rządem trwa i że ktoś chce jednak tych naszych racji wysłuchać" - podkreślił Jankowski.

Wiceszef MSWiA zapewnił, że jego drzwi dla związkowców zawsze będą otwarte. "Chociaż nie zawsze potrafimy się zgodzić, chociaż postulaty związkowców często są twarde, często nie jesteśmy w stanie ich spełnić, obiecuję państwu jedną rzecz: że zawsze wysłuchamy tych postulatów" - powiedział do mundurowych.

Wiceminister zapowiedział, że rząd rozpatrzy petycję z postulatami. "Rozważymy, przeczytamy i spotkamy się ze związkowcami. Mogę zapewnić, że będziemy na ten temat rozmawiać" - zadeklarował.

Decyzję o manifestacji podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele związków, które należą do Rady Federacji, czyli NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, ZZS Florian, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, ZZZ Służby Celnej, a także ZZ Celnicy PL. Mundurowi różnych formacji przyjechali do centrum Warszawy z wielu stron Polski.