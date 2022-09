Wiceszef MSWiA: nie będzie strefy Schengen bez uregulowania spraw migracyjnych

Niektóre kraje Unii Europejskiej de facto już teraz prowadzą kontrole graniczne na swoich odcinkach; jeżeli nie będziemy mieli dobrze uregulowanych spraw migracyjnych, to nie będzie strefy Schengen - ocenił wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki, odpowiedzialny m.in. za sprawy międzynarodowe i migrację w czwartek w rozmowie z PAP.PL, zapytany o przyszłość strefy Schengen powiedział, że jest ona ściśle związana z regulacją prawną kwestii migracyjnych.

"Jeżeli nie będziemy mieli dobrze uregulowanych spraw migracyjnych, jeżeli nie będziemy dobrze zarządzać migracją, to zaczniemy wracać do tematu wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej. To się już dzieje de facto, bo niektóre kraje tę kontrolę wewnętrzną prowadzą na swoich odcinkach granicy. Jeżeli zaczniemy kontrolować na granicach, to nie będzie strefy Schengen, będzie ona zmieniona" - ocenił.

Przypomniał, że prezydencja czeska w Radzie UE wyszła z propozycjami zawarcia nowych rozwiązań w przygotowywanym od lat pakcie o migracji i azylu. W założeniach, kraje same miałyby wybierać formę wsparcia państwa przyjmującego masowo migrantów.

"Prezydencja czeska ma ramowy pomysł tak zwanego toolboxu. Toolbox to jest takie narzędzie które będzie zawierało w sobie mechanizmy solidarnościowe (...) to znaczy, że my będziemy w tym toolboxie mieli szereg narzędzi solidarnościowych takich jak readmisja, od której nie uciekniemy, wsparcie systemowe i osobowe i materialne ale także pewnie kontrybucja finansowa" - powiedział.

Grodecki zaznaczył, że Polska "bardzo mocno naciska" na to, aby państwa mogły pozostać suwerenne w swojej decyzji dotyczącej wybranego rozwiązania i partycypowania w danym mechanizmie. "Ważnym jest, żeby każde państwo na dany moment miało możliwość i swobodę na ocenienie sytuacji wewnętrznej w kraju i dopasowania tych narzędzi" - dodał.

Wiceszef MSWiA ocenił, że Komisja Europejska chciałaby dalej wykorzystywać mechanizm relokacji, jednak, "jak wynika z raportu Europejskiego Trybunału Rachunkowego i ze zwykłego empirycznego doświadczenia, nie jest on skuteczny". "Nie można tych ludzi zmusić, żeby pojechali w jakimś komponencie do jakiegoś kraju UE, skoro one tego nie chcą" - dodał.

Unijny pakt o migracji i azylu miał być odpowiedzią na kryzys migracyjny z lat 2014 i 2015. Prezydencja czeska w UE chce doprowadzić do porozumienia w sprawie mechanizmu solidarnościowego, tj. możliwości wsparcia przez państwa członkowskie kraju, który znajdzie się w sytuacji kryzysowej.

Cały wywiad z podsekretarzem stanu MSWiA Bartoszem Grodeckim jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1425697,gosc-studia-pap-bartosz-grodecki-wiceszef-mswia.html.