Wiceszef MSWiA o kierownictwie MSW Ukrainy: to byli propaństwowi ludzie, wspieraliśmy się

Szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski i jego zastępcy, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca, byli propaństwowymi ludźmi. Wspieraliśmy się. Nasza współpraca w zakresie bezpieczeństwa była bardzo intensywna. Nie wiem, czy kiedykolwiek była tak dobra - powiedział PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

W katastrofie śmigłowca, który rozbił się w środę rano w Browarach w pobliżu Kijowa, zginęli szef MSW Ukrainy Denys Monastyrski, jego pierwszy zastępca Jewhen Jenin i jeszcze jeden wiceminister spraw wewnętrznych Jurij Łubkowycz. W sumie w wyniku tej tragedii zginęło co najmniej 18 osób.

"Trudno uwierzyć w to, co się stało. Pod koniec grudnia ubiegłego roku, wspólnie z ministrem Mariuszem Kamińskim, spotkaliśmy się z ministrami Denysem Monastyrskim i Jewhenem Jeninem w Warszawie. Na co dzień byliśmy w stałym kontakcie i wspieraliśmy się" - powiedział PAP wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Grodecki wysoko ocenił współpracę między resortami. "Nasza współpraca w zakresie bezpieczeństwa była bardzo intensywna i wieloaspektowa. Nie wiem, czy kiedykolwiek była tak dobra, jak teraz. Mieliśmy dalsze plany dotyczące rozwijania tej współpracy" - podkreślił.

"To byli otwarci i propaństwowi ludzie. Od razu między nami nawiązała się nić porozumienia" - dodał wiceszef MSWiA.

Wiceminister szczególnie blisko współpracował z Jewhenem Jeninem. "Jego śmierć to dla mnie ogromna, również osobista strata dobrego kolegi, przyjaciela" - powiedział.

Grodecki wspomniał Jenina także w mediach społecznościowych. "Łączę się w bólu z rodziną mojego Przyjaciela Jewhena Jenina, wiceministra spraw wewnętrznych Ukrainy, który +duszę i ciało oddał za wolność Ukrainy+. Spoczywaj w pokoju Przyjacielu" - napisał w języku polskim i ukraińskim.

Minister Monastyrski i wiceminister Jenin byli w Polsce pod koniec minionego roku. Z szefem polskiego MSWiA Mariuszem Kamińskim i wiceministrem Grodeckim spotkali się w Warszawie 28 grudnia. Następnego dnia odwiedzili polskich strażaków.

Denys Monastyrski, prawnik i polityk, urodził się 12 czerwca 1980 roku w Chmielnickim. Funkcję ministra spraw wewnętrznych Ukrainy objął w lipcu 2021 roku. Wcześniej był szefem parlamentarnego komitetu ds. działań organów ścigania. Do Rady Najwyższej Ukrainy został wybrany z listy prezydenckiej partii Sługa Narodu.

Jewhen Jenin, urodzony 19 listopada 1980 roku w Dnieprze, był prawnikiem i dyplomatą. Zanim objął stanowisko pierwszego zastępcy ministra spraw wewnętrznych pełnił funkcję wiceszefa ukraińskiego resortu dyplomacji. Wcześniej był zastępcą prokuratora generalnego Ukrainy.