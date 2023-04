Wiceszef MSWiA: paszport tymczasowy na lotnisku wyrobiło 49 osób, każda to inna historia

Rodzinny wyjazd, wycieczka w prezencie, czy nagła oferta pracy, z którą wiąże się wylot z kraju - to niektóre z powodów, dla których podróżni potrzebowali paszportu tymczasowego. W punkcie na Lotnisku Chopina w dwa dni udało się pomóc 49 osobom, każda to inna historia - podkreśla wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych na Lotnisku Chopina w Warszawie MSWiA otworzyło w czwartek. Dokument uzyskuje się tam w kwadrans, płaci się za niego 30 złotych kartą.

Jak poinformował Bartosz Grodecki, w pierwsze dwa dni działania punktu udało się pomóc 49 osobom. "Podróżni, posiadający ważny bilet lotniczy, mogli wyrobić paszport tymczasowy w ekspresowym tempie. Zajęło im to około 15 minut, razem ze zrobieniem zdjęcia" - powiedział wiceminister.

"Każda z tych osób to inna historia. Wyrobiliśmy paszporty m.in.: osobie, która nie posiadała takiego dokumentu, a dostała w prezencie wycieczkę do Egiptu, czy 10-miesięcznemu dziecku. Udało się również umożliwić rodzinny wyjazd ojca z synem do Anglii, a także przyjęcie nagłej oferty pracy, która wiązała się z wylotem do Wielkiej Brytanii już następnego dnia" - wyjaśnił wiceszef MSWiA.

Do punktu mogą zgłaszać się obywatele Polski, którzy mimo zaplanowanego wyjazdu nie mają ważnego dokumentu podróży. Paszport tymczasowy otrzymują w oparciu o bilet lotniczy. W przypadku dzieci na wyrobienie dokumentu potrzebna jest też zgoda obojga rodziców - wydana za pośrednictwem systemu E-PUAP lub tradycyjnie w formie pisemnej z poświadczeniem zgodności podpisu w urzędzie lub u notariusza.

Paszporty tymczasowe wydawane na lotnisku nie są biometryczne. Mogą być ważne maksymalnie przez rok, ale termin ważności każdego dokumentu jest ustalany indywidualnie, w zależności od planów wyjazdowych i wymogów kraju, do którego wybiera się podróżny.

Warto też pamiętać, że nie wszystkie kraje uznają paszporty tymczasowe. "Jeżeli podróżny będzie wybierał się do kraju, który ich nie honoruje, zostanie o tym przez nas poinformowany" - zapewnił wiceminister Grodecki.

Przykładem takiego kraju są Zjednoczone Emiraty Arabskie, o czym przypomina Ambasada RP w Abu Zabi. Żeby tam pojechać, trzeba mieć paszport biometryczny ważny co najmniej przez kolejne 6 miesięcy.

Punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-20. Mieści się na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej Terminalu A Lotniska Chopina w Warszawie.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński, który w czwartek przed południem zainaugurował działanie punktu, nie wykluczył, że taka usługa zostanie uruchomiona także na innych lotniskach. Jak wyjaśnił, zależy to od tego, na ile realne będą potrzeby.