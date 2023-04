Wiceszef MSWiA: Polsecure może stać się ważnym punktem międzynarodowej współpracy służb

Międzynarodowe Targi Polsecure mogą stać się ważnym punktem międzynarodowej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne - ocenił wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Jak zaznaczył, to też okazja dla polskich firm do zaprezentowania swojej oferty.

II Międzynarodowe Targi Polsecure to wystawa i cykl konferencji w pełni poświęcone bezpieczeństwu publicznemu i służbom mundurowym podległym MSWiA. Biorą w nim udział delegacje służb mundurowych z różnych stron świata.

W wydarzeniu uczestniczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który ocenił, że targi rozwinęły się pod kątem wystawców i prezentowanego sprzętu, a także pod kątem zaproszonych gości czy tematyki paneli dyskusyjnych.

"Jak na drugą edycję, liczba państw reprezentowanych na targach jest spora. Są delegacje służb z Ukrainy, Chorwacji, Węgier, Estonii, Stanów Zjednoczonych a nawet z Rwandy, która wprawdzie jest dość odległym krajem, to jest mocno zainteresowana współpracą z nami, zwłaszcza w zakresie szkoleń" - podkreślił Grodecki.

Wiceszef MSWiA zwrócił też uwagę, że targi to miejsce, gdzie polskie służby mogą pokazać, czym dysponują i wymienić się doświadczeniami, ale to również okazja dla polskich firm do zaprezentowania swojej oferty.

"Polsecure może się stać ważnym punktem międzynarodowej współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne" - ocenił.

Organizatorami Polesecure są Targi Kielce oraz Komenda Główna Policji. W kieleckim ośrodku wystawienniczym można oglądać sprzęt i wyposażenie służb mundurowych ponad 140 firm z Belgii, Czech, Francji, Izraela, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Są tam producenci środków ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego, systemów łączności i dowodzenia.

Tragi Polsecure rozpoczęły się we wtorek i potrwają do czwartku. Czwartek jest drugim dniem otwartym dla publiczności.