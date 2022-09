Wiceszef MSWiA: powstanie skuteczny i nowoczesny system ochrony granicy z Rosją

Straż Graniczna będzie realizować projekt, w ramach którego powstanie skuteczny i nowoczesny system perymetryczny, służący do ochrony granicy z obwodem kaliningradzkim; Rosja jest niestabilnym sąsiadem - powiedział w czwartek w Studiu PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki, odpowiedzialny m.in. za sprawy międzynarodowe i migrację w czwartek w rozmowie z PAP.PL zapowiedział wzmocnienie ochrony granicy polsko-rosyjskiej.

"Jest rzeczywiście projekt w Straży Granicznej, który będzie realizowany. (...) Nie będę ukrywał, że obwód Kaliningradzki jest kolejnym, po odcinku granicy z Białorusią, gdzie będzie powstawał skuteczny, nowoczesny system ochrony tej granicy. Na dzisiaj mówimy o bardzo zaawansowanym systemie perymetrycznym i bardzo zaawansowanym systemie elektronicznym. Na to są przeznaczone duże środki" - oświadczył.

Grodecki zaznaczył, że w jego ocenie Rosja jest sąsiadem "bardzo niestabilnym, dokonującym wręcz aktu terroru na swoich sąsiadach", przez co Polska musi się odpowiednio zabezpieczyć na polu ochrony granicy. "Jest to element przygotowania się do pewnych działań, których możemy spodziewać się ze strony rosyjskiej" - dodał.

Zapytany o skuteczność zapory, która powstała na granicy polsko-białoruskiej zaznaczył, że spełnia ona swoją rolę. Poinformował, że budowa systemu perymetrii mającego wzmocnić skuteczność zapory "idzie zgodnie z harmonogramem" i ma być zakończona w listopadzie.

"Mur czy zapora, jest takim aktem, który podejmują państwa członkowskie, aby skuteczniej ograniczać napływ migrantów do krajów Unii Europejskiej. Ten mur faktycznie ograniczył ten napór. Widać to w sposób oczywisty w liczbach bezwzględnych. W tym roku to 8 tysięcy prób przekroczeń do połowy września, w zeszłym roku było to prawie 40 tys. Mury stają się w tej chwili pewną częścią infrastruktury granicznej. Wynika to z tego, że brak jest skutecznych narzędzi wypracowanych na poziomie wspólnotowym do tego, aby skutecznie radzić sobie z takimi zjawiskami" - powiedział Grodecki.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że potrzebne są również odpowiednie przepisy stworzone na poziomie wspólnotowym UE, "aby ten mur, który już jest elementem infrastruktury granicznej, był jednym z narzędzi do tego, aby lepiej radzić sobie z przepływami migracyjnymi".

Cały wywiad z podsekretarzem stanu MSWiA Bartoszem Grodeckim jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1425697,gosc-studia-pap-bartosz-grodecki-wiceszef-mswia.html.