Wiceszef MSWiA: Szpital Narodowy przygotowany na przyjmowanie rannych z Ukrainy

Szpital Narodowy jest przygotowany na przyjmowanie rannych z Ukrainy – powiedział PAP wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Pociąg, który – jeśli byłaby taka potrzeba – może przywieźć 160 rannych, w tym 80 w pozycji leżącej, ma się zatrzymywać na stacji Warszawa Olszynka Grochowska, gdzie oczekiwać będą karetki.

Szpital tymczasowy na PGE Narodowym został zorganizowany przez Centralny Szpital Kliniczny MSWiA na potrzeby leczenia chorych na COVID-19. Zgodnie z planami przedstawionymi w sobotę przez szefa KPRM Michała Dworczyka to tam w pierwszej kolejności trafią ranni z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Jeśli zajdzie taka konieczność, do Warszawy będą przywożeni specjalnym pociągiem sanitarnym.

"Szpital Narodowy, który był symbolem walki z pandemią, dziś staje się symbolem i realną pomocą dla uchodźców z Ukrainy - rannych, którzy będą wymagali opieki" - podkreślił w sobotę Poboży, który nadzoruje Departament Zdrowia MSWiA.

Wiceminister zaznaczył, że to "zespół CSK MSWiA na czele ponownie z doktorem Arturem Zaczyńskim, szefem Szpitala Narodowego, zaproponował potencjalne wykorzystanie placówki tak, aby było to pierwsze miejsce, do którego mogliby trafiać ranni".

Jak tłumaczył, ranni po badaniach byliby przewożeni do innych specjalistycznych placówek lub jeśli nie byłoby takiej potrzeby, pozostawaliby na Narodowym. Wiceminister przypomniał przy tym, że resort zdrowia dla rannych opracował specjalną listę szpitali.

Poboży wyjaśnił, że obecnie w Szpitalu Narodowym jest ok. 75 pacjentów covidowych, którzy - jak zapewnił - w każdej chwili mogą zostać przewiezieni do innej placówki, np. do Szpitala Południowego w Warszawie. "Na przyjęcie rannych z Ukrainy gotowa jest już część szpitala na Narodowym, a gdy tylko będzie taka potrzeba, po dezynfekcji uruchomiane będę kolejne przestrzenie" - powiedział wiceszef MSWiA.

"To, w jaki sposób pacjenci z Ukrainy będą mogli znaleźć się w Szpitalu Narodowym, to drugie ogniwo, w którego powstanie było zaangażowane m.in. MSWiA poprzez CSK oraz Policję, Straż Pożarną i Straż Graniczną. W tym celu przygotowano specjalny pociąg medyczny" - podkreślił wiceminister.

Jak poinformował, został on w sobotę przetestowany na trasie Warszawa Olszynka Grochowska - Medyka. "To bardzo dobrze wyposażony pociąg, w którym możliwe będzie zastosowanie nawet tlenoterapii. Jest w nim 160 miejsc, 80 dla rannych, którzy będą mogli jechać w pozycji siedzącej, a drugie tyle dla osób jadących w pozycji leżącej" - wyjaśnił.

W załodze pociągu będą lekarze CSK MSWiA i ratownicy medyczni - część ze szpitala i część spośród funkcjonariuszy formacji podległych MSWiA. "Straż Graniczna jest ponadto przygotowana do specjalnej odprawy rannych w pociągu na wypadek, gdyby np. nie mieli przy sobie dokumentów" - dodał wiceminister.

"Jeśli będzie taka konieczność, docelowo pociąg ma jeździć do stacji Warszawa Olszynka Grochowska, najbliżej zlokalizowanej względem Stadionu Narodowego. Ze stacji ranni będą transportowani karetkami CSK MSWiA i karetkami wojskowymi do szpitala, co zabezpieczać będą służby mundurowe" - poinformował Poboży.

Wiceminister wyraził wdzięczność zespołowi CSK MSWiA, który - jak tłumaczył - "wyszedł z oddolną inicjatywą zorganizowania takiej pomocy". "To dowód ogromnego zaangażowania, ale także tego, że od wielu tygodni przygotowywaliśmy się na różne scenariusze. Sprawnie funkcjonujące punkty recepcyjne, punkty informacyjne i bieżąca odprawa po polskiej stronie na granicy z Ukrainą - to dziś widoczne obszary przygotowań rządu do tego kryzysu" - powiedział.

"Przygotowaliśmy się na rożne warianty. Mamy do czynienia z jednym z gorszych, w związku z tych uruchomiliśmy właściwe procedury" - przyznał wiceminister. "Ogromne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym w ten proces, czyli pracownikom CSK MSWiA, ratownikom medycznym, funkcjonariuszom formacji podległych MSWiA, Ministerstwu Infrastruktury, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwu Zdrowia" - dodał.