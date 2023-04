Wiceszef MSWiA: szybki paszport tymczasowy dostaniemy od ręki

Szybki paszport tymczasowy w punkcie na Lotnisku Chopina dostaniemy od ręki. Ten dokument będzie wydawany w oparciu o bilet lotniczy. To rozwiązanie ułatwi Polakom podróżowanie i uchroni ich przed dodatkowymi kosztami - powiedział PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

Wiceminister Grodecki podkreślił, że po szybki paszport tymczasowy na Lotnisku Chopina w Warszawie będzie mógł zgłosić się każdy obywatel Polski.

"To rozwiązanie awaryjne. Umożliwi ono podróż osobie, która zgubiła paszport, nie wiedziała, że stracił on ważność lub po prostu zapomniała go zabrać z domu, czy też nie odebrała dokumentu z urzędu paszportowego. Co ważne, to nie jest kolejny punkt składania wniosków paszportowych, które funkcjonują w urzędach wojewódzkich" - zaznaczył.

Wiceszef MSWiA dodał, że po taki paszport będą mogły się też zgłosić osoby z podwójnym obywatelstwem, które przyjechały do Polski. "Zdarza się, że przyjeżdżają one, mając paszport innego kraju, choć zgodnie z przepisami obywatel RP powinien legitymować się przed polskimi organami dokumentem tożsamości. Teraz takie osoby będą mogły szybko wyrobić na lotnisku tymczasowy dokument" - powiedział.

Jak zaznaczył, punkt to pomysł prospołeczny, który pozwoli wyrobić paszport tymczasowy szybko, sprawnie i relatywnie tanio, bo koszt wyniesie 30 złotych. "Szybki paszport tymczasowy nie tylko ułatwi podróżowanie Polakom, lecz także zabezpieczy ich przed dodatkowymi wydatkami związanymi z przekładaniem wyjazdu i zmianą lotu" - stwierdził wiceminister.

Aby stworzyć taki punkt, zmienione zostały zapisy ustawy o dokumentach paszportowych. W jednej z nowelizacji do katalogu okoliczności, w których można wydać paszport tymczasowy, dodane zostały wyjątkowe sytuacje.

Głównym uzasadnieniem do wydania szybkiego paszportu tymczasowego będzie brak ważnego paszportu mimo zaplanowanego wyjazdu. Dokument będzie wydawany w oparciu o bilet lotniczy na okres odbycia podróży, zgodny z wymogami danego kraju. Według wiceministra przeważnie będzie to od trzech do sześciu miesięcy. Maksymalny termin ważności to rok.

"Szybki paszport tymczasowy dostaniemy od ręki. Cały proces wyrobienia dokumentu zajmie około 10-15 minut, łącznie ze zrobieniem zdjęcia na miejscu. Osobę będziemy mogli zidentyfikować na podstawie dokumentu tożsamości" - podkreślił Bartosz Grodecki.

Przypomniał przy tym, że nie wypełnia się już papierowych wniosków paszportowych, bo wszystkie dane są w systemie. "Jest historia paszportowa, dowód osobisty. Mamy także dostęp do informacji - co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa - czy są przeciwskazania do wydania danej osobie dokumentu podróży" - zaznaczył.

"Wszystkie procedury nadal będą wymagane. Nie będzie żadnych odstępstw w przypadku osób niepełnoletnich. Przepisy prawa są jasne. Na wydanie paszportu osobie nieletniej musi być zgoda obojga rodziców" - podkreślił Grodecki.

"Jeżeli jeden z rodziców, z różnych względów nie będzie mógł dojechać na lotnisko, zgoda powinna zostać wydana za pośrednictwem systemu E-PUAP lub tradycyjnie w formie pisemnej z poświadczeniem zgodności podpisu w urzędzie lub u notariusza. W przypadku dzieci, ze względów bezpieczeństwa, nie może być mowy o uproszczeniach w procedurach" - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że na początek punkt wyrabiania szybkiego paszportu tymczasowego będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20. Będą tam pracowały na zmiany trzy osoby. Obsada będzie możliwie pełna w popołudniowym szczycie. "W zależności od tego, jakie będzie zainteresowanie, będziemy ten punkt rozbudowywać. Pod uwagę weźmiemy też pracę w sobotę i niedzielę" - zaznaczył wiceszef MSWiA.

W punkcie będą wyświetlane informacje umieszczane w aplikacji "Polak za granicą", a także informacje MSZ na temat uznawania przez poszczególne kraje paszportów tymczasowych. "Jeżeli podróżny będzie wybierał się do kraju, który ich nie honoruje, zostanie o tym przez nas poinformowany" - zapewnił Grodecki.

Działający od czwartku punkt wydawania szybkich paszportów tymczasowych mieści się na poziomie odlotów w strefie ogólnodostępnej Terminalu A Lotniska Chopina.