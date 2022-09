Wiceszef MSWiA: w ubiegłym złożono ponad 11 tys. wniosków o kontrolę operacyjną

W całym ubiegłym roku organy policji zarejestrowały ponad 11 tys. wniosków o zastosowanie kontroli operacyjnej; w 155 przypadkach prokurator uznał, że wniosek jest nieuprawniony, a w 7 przypadkach taką decyzje podjął sąd - powiedział w czwartek na posiedzeniu sejmowej komisji wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zarekomendowała w czwartek przyjęcie informacji ministra SWiA na temat działalności Policji, Biura Nadzoru Wewnętrznego i Służby Ochrony Państwa za 2021 rok.

Za przyjęciem informacji głosowało 13 posłów, przeciwko było 12, nikt się nie wtrzymał.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podczas posiedzenia komisji był pytany przez posłów opozycji m.in. o liczbę kontroli operacyjnych w ostatnich czterech latach, które były prowadzone względem parlamentarzystów. Posłowie chcieli także informacji o liczbie kontroli z użyciem oprogramowania Pegasus.

Odpowiadając na te pytania Wąsik podkreślił, że informacja o tym, wobec kogo stosuje się kontrolę operacyjną, jest informacją niejawną. "Nie można w żaden sposób udostępniać takich informacji" - powiedział. Odnosząc się do kwestii Pegasusa zaznaczył, że "formy i metody pracy operacyjnej są ściśle tajne".

"Jeżeli znacie panowie posłowie jakiś przypadek, że została zastosowana kontrola operacyjna bez zgody sądu, bez stosownych pozwoleń, to bardzo proszę szybciutko do prokuratury, i wniosek, i zawiadomienie, i będziemy ścigać. I pierwszy będę ścigał taki przypadek" - powiedział Wąsik.

Dodał, że kontrola operacyjna stosowana przez polskie służby "stosowana jest w celu ścigania przestępstw zgodnie z obowiązującym polskim prawem za zgodą prokuratora, za zgodą sądu i prowadzona jest legalnie".

Podkreślił, że wszystkie informacje, które znalazły się we wnioskach przeprowadzenie kontroli operacyjnej są objęte klauzulą niejawności. "Prokurator w całym roku na 11 tys. wniosków 155 razy uznał, że wniosek jest nieuprawniony, 7 razy taką decyzję podjął sąd. Czy to dużo, czy to mało - oceńcie to sobie państwo sami" - mówił wiceszef MSWiA.

Dopytywany o to, czy znane są mu przypadki stosowania tego typu narzędzi wobec parlamentarzystów odparł, że znany jest mu przypadek nielegalnego stosowania kontroli operacyjnej wobec jednej osoby. "Była to moja żona, która była przez trzy miesiące podsłuchiwana, kiedy szefem ABW był pan Bondaryk" - powiedział.

Wcześniej podczas przedstawiania informacji ministra SWiA Wąsik wyjaśniał, że kontrola operacyjna jest szczególną formą uprawnienia przysługującego służbom i może być zarządzona wyłącznie przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez służby w celu zapobieżenia, wykrycia i ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem w związku z określonymi rodzajami przestępstw w przypadku policji.

"Kontrola operacyjna ma charakter subsydiarny, ostateczny - gdy inne środki okazały się lub będą nieskuteczne" - mówił. Dodał, że na każdą kontrolę musi zgodę wyrazić prokurator, a później sąd. W przypadkach niecierpiących zwłoki organy te wydają zgodę następczą.

Z informacji przedstawionej przez MSWiA wynika, że w 2021 roku organy policji uprawnione do wnioskowania o kontrolę operacyjna zarejestrowały 11074 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. Spośród zarejestrowanych wniosków 162 nie uzyskało zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej, z czego 155 wniosków nie uzyskało zgody właściwego prokuratora, zaś 7 właściwego miejscowo sądu okręgowego.

Ogółem w 2021 roku zarządzono 10912 kontroli operacyjnych, z czego 7489 w tzw. trybie zwykłym, a 1920 to tzw. przypadki niecierpiące zwłoki.

Zgodnie z ustawą o Policji kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jednak sąd okręgowy może na pisemny wniosek szefów: KGP, CBŚP, BSW, CBZC, albo komendanta wojewódzkiego policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące. Jeśli jednak podczas stosowania kontroli pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub ustalenia sprawców, kontrola może zostać przedłużona na kolejne okresy, których łączna długość nie może przekroczyć 12 miesięcy.

W ubiegłym roku dokonano 1503 przedłużenia kontroli operacyjnych. Dwa lata temu takich przedłużeń dokonano 1422, a w roku 2019 - 946.

Z informacji przedstawionej przez zastępcę prokuratora generalnego prok. Beatę Marczak wynika, że w 2021 roku wszystkie uprawnione organy skierowały łącznie wobec 7071 osób wnioski o zarządzenie kontroli procesowej i operacyjnej. Sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów bądź kontrolę operacyjną wobec 6922 osób, zaś odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej wobec 23 osób. Wnioski o kontrolę operacyjną nie uzyskały zgody prokuratora wobec 126 osób.

Marczak podkreśliła, że prokuratorzy w treści wniosku nigdy nie dostają informacji o tym, jakie konkretnie oprogramowanie, przyrząd, czy metoda będą użyte do przeprowadzenia kontroli. Jak zaznaczyła jest to objęte tajemnicą państwową.