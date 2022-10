Wiceszef MSWiA: wzmacniamy kampanie o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi

Wzmacniamy kampanie społeczne, dzięki którym rośnie świadomość na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi; nasze działania ukierunkowujemy na ochronę kobiet i dzieci, które przyjechały do Polski w poszukiwaniu schronienia - powiedział PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki.

We wtorek, 18 października, przypada Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, którego celem jest szerzenie wiedzy w Europie na temat tego rodzaju przestępczości.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dzień wcześniej zebrał się Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, na którym omówione zostały m.in. inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym w związku z wojną na Ukrainie. Spotkaniu przewodniczył wiceminister Grodecki.

"Wzmacniamy kampanie społeczne, dzięki którym rośnie świadomość na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi. Ze względu na fakt, że w ostatnich miesiącach do Polski, w poszukiwaniu schronienia, przyjechały głównie kobiety i dzieci, to na te grupy ukierunkowujemy nasze działania" - podkreślił wiceszef MSWiA.

Już w pierwszych dniach agresji rosyjskiej na Ukrainę służby ostrzegały, że w związku z sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej mogą uaktywniać się różnego rodzaju grupy przestępcze wykorzystujące dramatyczną sytuację uchodźców, głównie kobiet i dzieci.

Z uwagi na rosnące zagrożenie Straż Graniczna i MSWiA przygotowały ulotki skierowane do obywatelek Ukrainy, a także do innych osób, które uciekały do Polski. Broszury udostępniono w trzech językach: ukraińskim, polskim i angielskim. Podano na nich numer do Krajowego Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego, które zapewnia pomoc ofiarom handlu ludźmi (+48 22 628 01 20).

Z kolei na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kary za przestępstwa związane m.in. z handlem ludźmi i sutenerstwem popełnione w trakcie wojny zostały zaostrzone.

Handel ludźmi - jak podkreślił we wtorkowej rozmowie z PAP rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka - to współczesna forma niewolnictwa, a przede wszystkim przestępstwo, które godzi w podstawowe wartości człowieka. Ofiary handlu ludźmi najczęściej są przymuszane do pracy lub prostytucji. Przestępcy mogą wykorzystywać krytyczne położenie osoby pokrzywdzonej i "obiecywać" korzyści majątkowe w celu jej wykorzystania.

Rzecznik Policji przypomniał, że w ramach Biura Kryminalnego KGP funkcjonuje specjalna infolinia, na którą można przekazać informacje o przypadkach handlu ludźmi lub uzyskać stosowną pomoc (+48 47 72 565 02). "Dzwoniąc na wskazany numer lub pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl, można zapobiec ludzkim tragediom" - powiedział.