Wiceszef MSZ: 84 lata temu sowiecka Rosja napadła na Polskę; zamordowali 6 mln naszych obywateli, nie zapomnimy

84 lata temu, 17 września 1939 r. sowiecka Rosja napadła na Polskę; zamordowali 6 mln naszych obywateli, zniszczyli cały kraj, rozkradli majątek, wywieźli miliony do niewolniczej pracy. Nie zapomnimy - podkreślił w niedzielę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

"84 lata temu, 17 września 1939 r. sowiecka Rosja napadła na Polskę. W sojuszu z nazistowskimi Niemcami, które zaatakowały 2,5 tygodnia wcześniej. Zamordowali 6 mln naszych obywateli, zniszczyli cały kraj, rozkradli majątek, wywieźli miliony do niewolniczej pracy. Nie zapomnimy" - napisał Jabłoński na platformie X (dawniej Twitter).

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na tereny II Rzeczpospolitej. Sowiecka napaść na Polskę była realizacją układu podpisanego w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. przez ministra spraw zagranicznych III Rzeszy Joachima von Ribbentropa oraz ludowego komisarza spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesława Mołotowa, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych (premiera).

Po napaści ZSRS na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian, prawników. Wszystkim obywatelom II RP narzucono obywatelstwo sowieckie. Masowe wywózki na Syberię objęły 1 mln 350 tys. Związek Sowiecki, uczestnicząc wspólnie z III Rzeszą w rozbiorze Polski, zajął w 1939 r. obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Wśród nich było około 5 milionów Polaków; pozostali to Ukraińcy, Białorusini i Żydzi. Liczba wszystkich ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś nie jest w pełni znana.

17 września - w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. - obchodzony jest Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego.