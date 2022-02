Wiceszef MSZ apeluje do polityków o unikanie wykorzystywania sytuacji na Wschodzie do prowadzenia wojenek

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński zaapelował do polityków obozu rządzącego i do polityków opozycji aby unikali wykorzystywania sytuacji na Wschodzie "do prowadzenia wewnętrznych wojenek". Sytuacja jest poważna, grozi nam realna wojna bardzo blisko polskich granic - podkreślił.

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu dwóch separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. "Uważam za konieczne uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej" - oświadczył Putin w opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu.

W reakcji na tę decyzję wiceszef PO Borys Budka na Twitterze napisał: "Czy polityczni sojusznicy PiS - Orban, Salvini, Le Pen - z którymi niedawno spotykał się premier Morawiecki, potępili już Putina za uznanie samozwańczych +republik ludowych+? I czy nadal nasi pseudopatrioci spod znaku Zjednoczonej Prawicy chcą z nimi Europę reformować?".





Budce odpowiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. "Apel do wszystkich polityków - i z opozycji i z koalicji: sytuacja jest bardzo poważna. Unikajmy wykorzystywania sytuacji na Wschodzie do wewnętrznych wojenek. Grozi nam realna wojna bardzo blisko polskich granic. To naprawdę nie jest czas na takie +błyskotliwe+ wypowiedzi" - napisał wiceminister na Twitterze w poniedziałek wieczorem.