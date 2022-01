Wiceszef MSZ: ataki na Polski Ład wynikają ze sprzeciwu wobec prospołecznego kierunku rządów PiS

Ataki na Polski Ład wynikają ze sprzeciwu wobec prospołecznego kierunku rządów PiS i przejęcia postulatów uważanych jeszcze niedawno za lewicowe - uważa wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Według niego, celem Polskiego Ładu jest dalsze zmniejszanie nierówności dochodowych i bardziej sprawiedliwy system podatkowy.

Jabłoński nawiązując do Polskiego Ładu podkreślił we wpisie na Twitterze, że żadna reforma nie jest wolna od błędów. "Największa reforma podatkowa od dekad też nie mogła taka być (choćby wdrażać ją 3x wolniej) - błędy pojawią się ZAWSZE" - dodał.

"Trzeba je korygować, a reakcja premiera Mateusza Morawieckiego, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki jest jak na standardy polskiej polityki bardzo szybka" - ocenił wiceszef MSZ.

W kolejnym wpisie Jabłoński podkreśla, że błędy we wdrażaniu reformy nie powinny wpływać na ocenę jej założeń i celów. "A celem Polskiego Ładu jest dalsze zmniejszanie nierówności dochodowych i bardziej sprawiedliwy system podatkowy. Czyli gorzej zarabiający nie powinni płacić wyższych danin niż lepiej zarabiający" - zaznacza wiceminister.

"Można się z tym zgadzać lub nie. Kto uważa, że przedsiębiorcy o wysokich dochodach powinni płacić niższe składki niż pracownicy poniżej średniej krajowej (+bo to dobre dla gospodarki+, +bo to rozwija przedsiębiorczość+) - pewnie nadal będzie tak uważał" - napisał Jabłoński.

Kto uważa inaczej - dodał - "ten nie zmienił zdania dlatego, że w pierwszym tygodniu były błędy we wdrożeniu nowych przepisów".

Zdaniem wiceministra "ataki na Polski Ład wynikają więc z czego innego: ze sprzeciwu wobec prospołecznego kierunku rządów PiS i przejęcia postulatów uważanych jeszcze niedawno za lewicowe".

"Część polskiej prawicy marzy o tym, żeby być jak amerykańscy republikanie z czasów Reagana i Busha. W największym uproszczeniu: konserwatywne wartości + nieograniczony wolny rynek. Państwowa ingerencja to dla nich +okradanie obywateli+, +zabieranie pieniędzy z realnej gospodarki+" - podkreślił Jabłoński.

Jego zdaniem "ta część prawicy jest - w tym zakresie - programowo bardzo blisko PO, Leszka Balcerowicza, a nawet części dzisiejszej Lewicy". Jak dodał, ignoruje jednak dwa istotne fakty: że Polska 2022 jest w innej sytuacji niż USA lat 80.i 90. oraz, że Republikanie 2022 też myślą wyraźnie inaczej niż za czasów byłego prezydenta USA Ronalda Reagana.

W ocenie wiceszefa MSZ, "sukces wyborczy PiS z 2015 r. (i powtórki w 2018, 2019 i 2020) to głównie efekt mocnego zwrotu prospołecznego". "Nie było wcześniej w Polsce prawicowej (ani innej) partii, która dostrzegła znaczenie nierówności dochodowych i majątkowych - i która coś z nimi REALNIE zrobiła" - zaznaczył Jabłoński.

Jak dodał, "nieco inne, ale podobne były źródła sukcesu wyborczego D. Trumpa w 2016 r.". "On też przewartościował program polityczny GOP, kierując swój przekaz do gorzej zarabiających, tych którzy tracili na przemianach ekonomicznych. U nas ta zmiana jest oczywiście znacznie bardziej realna" - zwrócił uwagę Jabłoński.

"500+, wyższe emerytury (i obniżenie wieku emerytalnego), podwyżki pensji minimalnej, minimalna stawka godzinowa - bez tych zmian nie wygralibyśmy ŻADNYCH wyborów po 2015 r." - stwierdził wiceszef MSZ.

Dodał, że Polski Ład to kontynuacja tej polityki. "Bardziej sprawiedliwe rozkładanie ciężarów. Więcej równości" - podkreślił.

Zaznaczył, że "można się z tym oczywiście nie zgadzać, uważać, że pomoc społeczna i polityka prorodzinna to +rozdawnictwo+, a obniżanie podatków powinno dotyczyć najlepiej zarabiających przedsiębiorców. Tylko czym się to różni od przekazu Romana Giertycha? (BTW on też uważa się za prawicowca)" - podkreślił Jabłoński.

Wskazał, że trzeba też pamiętać o fundamentach. "Ambitna polityka społeczna potrzebuje zasobów. Tych zasobów nie byłoby, gdyby nie bardzo ciężka praca nad uszczelnieniem podatków rozpoczęta w Ministerstwie Finansów jeszcze przez Mateusza Morawieckiego" - zaznaczył wiceminister.

A - jak dodał - "przygotowanie reform (i tych uszczelniających, i tych zwiększających równość podatkową) nie byłoby możliwe bez zaplecza eksperckiego, przede wszystkim w Ministerstwie Finansów, zwłaszcza Jana Sarnowskiego i Polskiego Instytutu Ekonomicznego". "Szczególnie warto docenić Piotra Araka, który zrealizował tu ogromną pracę" - napisał Jabłoński.

Jego zdaniem, pochwały należą się też innym członkom zespołu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, "którzy dzień w dzień wykonują dla Polski świetną robotę". "Kończąc wątek polecam wywiad z jednym z nich: Andrzeja Kubisiaka. Świetnie tłumaczy przyczyny i skutki inflacji w Polsce i na świecie. Warto" - napisał na Twitterze Jabłoński dołączając wywiad z Kubisiakiem.