Wiceszef MSZ: Będziemy wywierać presję, by sankcje były wzmocnione i objęły Białoruś

Będziemy wywierać presję dyplomatyczną, by sankcje wobec Rosji były wzmocnione i objęły Białoruś; będą one bardzo zbliżone, nie należy tutaj różnicować obu agresorów - powiedział PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

"Nie pomijamy w naszych rozmowach o sankcjach Białorusi. Od samego początku, gdy zgłaszaliśmy pierwsze propozycje sankcji, była tam mowa, że Białoruś także musi być nimi obłożona. Nie ma żadnej wątpliwości, że Białoruś jest sojusznikiem Rosji, Alaksandr Łukaszenka udziela Putinowi pełnej pomocy i ma bardzo duży wpływ na to, jak ta wojna przebiega, atak na Kijów był możliwy tylko za jego sprawą, ponosi zatem pełna odpowiedzialność i musi być objęty sankcjami tak samo surowymi jak Rosja" - powiedział.

Zauważył, że muszą być różnice w sankcjach wobec tych krajów, jako, że Białoruś jest już objęta zamknięciem przestrzeni przez całą UE, a Rosja jak dotąd nie. "Niemniej te sankcje będą bardzo zbliżone, nie należy tutaj różnicować obu agresorów, trzeba ich traktować w podobny sposób" - powiedział.

Podkreślił, że wypracowywanie sankcji jest procesem złożonym, stąd Polska prowadzi akcję dyplomatyczną, aby go przyspieszyć. Stwierdził, że już za chwilę Rosja może być odcięta od lotów na zachód Europy.

Polska, Czechy i Bułgaria zamknęły w piątek przestrzeń powietrzną dla wszystkich rosyjskich samolotów. W sobotę uczyniły to także m.in. Łotwa i Estonia i Litwa.

"Będziemy wywierać presję dyplomatyczną, by sankcje były wzmocnione, także na Białoruś. Robimy wszystko, by stało się to jak najszybciej, bo w sytuacji, gdy cały czas na Ukrainie toczy się wojna, a walki są coraz cięższe, naprawdę nie mamy chwili czasu do stracenia" - powiedział.

W nocy z piątku na sobotę formalnie weszły w życie sankcje Unii Europejskiej nałożone na Rosję za atak na Ukrainę. UE nałożyła je m.in. na prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych tego kraju Sergieja Ławrowa. Przyjęła też szeroko zakrojone sankcje indywidualne wobec innych osób oraz sankcje gospodarcze.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by - jak mówił - dać sygnał, że Europa musi szybko przyjąć miażdżące sankcje dla Rosji. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślał w sobotę wieczorem, że efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę powinny być kolejne sankcje: m.in. szybkie odcięcie Rosji od systemu SWIFT, zamknięcie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2, odcięcie Rosji od wszystkich innych systemów finansowych i bankowych; zamknięcie możliwości dostaw gazu, ropy oraz węgla z terenu Rosji do Europy.