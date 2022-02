Wiceszef MSZ: Bezpieczeństwo w regionie głównym tematem rozmów Johnsona w Polsce

Bezpieczeństwo w regionie, sytuacja wokół Ukrainy, będzie głównym tematem rozmów premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona podczas wizyty w Polsce - mówił w czwartek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Podczas wizyty w Warszawie premier Wielkiej Brytanii spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim.

"Głównym tematem tych rozmów będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie, to, co się dzieje wokół Ukrainy, mówię tutaj o ruchach rosyjskich wojsk, ale także o ruchach rosyjskich wojsk i ćwiczeniach na Białorusi, co jest dodatkowym czynnikiem destabilizującym" - powiedział Przydacz w rozmowie z wp.pl.

Przypomniał, że Wielka Brytania zdecydowała "o dyslokowaniu kolejnych jednostek w Polsce" i że to "już trzecia decyzja, jeżeli chodzi o stronę brytyjską". Przydacz dodał, że podczas swojej wizyty premier Johnson przywita brytyjskich żołnierzy, którzy przyjechali do Polski.

Informując w wizycie brytyjskiego premiera, premier Morawiecki napisał w środę na Facebooku, że rozmowy będą dotyczyć m.in. "najważniejszych tematów europejskich i tych związanych z kwestiami bezpieczeństwa".

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch odnosząc się do rozmowy prezydenta z szefem brytyjskiego rządu stwierdził, że "tematy są oczywiste: bezpieczeństwo, Ukraina, znakomita współpraca polsko-brytyjska". Dodał, że Wielka Brytania to jeden z najbliższych partnerów Polski i sojuszników w NATO.

CIR poinformowało, że premierzy Morawiecki i Johnson odwiedzą siedzibę 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. generała Tadeusza Kościuszki w Wesołej (Warszawa), aby spotkać się z brytyjskimi żołnierzami stacjonującymi na terytorium RP. Żołnierze z Wielkiej Brytanii od 2017 roku wchodzą w skład wielonarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO, stacjonującej w Bemowie Piskim. Grupa współdziała z 15 Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Brytyjski minister obrony Ben Wallace zapowiedział w poniedziałek po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem wysłanie do Polski dodatkowych 350 żołnierzy. Żołnierze mają wspierać stronę polską w zakresie wspólnych ćwiczeń, planowania awaryjnego i budowania potencjału w obliczu gromadzenia się sił rosyjskich na granicy z Ukrainą.

Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.