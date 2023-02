Wiceszef MSZ: chcielibyśmy, by ogłoszono powstanie stałych baz wojsk NATO w Polsce, ale są to decyzje amerykańskie

Chcielibyśmy, by zostało ogłoszone powstanie stałych baz wojsk NATO w Polsce, ale są to decyzje amerykańskie - podkreślił w poniedziałek wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk pytany czy można spodziewać się ogłoszenia takiej decyzji podczas zbliżającej się wizyty w Polsce prezydenta USA Joe Bidena.

W piątek Biały Dom poinformował o zaplanowanej na 20-22 lutego wizycie prezydenta Bidena w Polsce. Podczas wizyty amerykański prezydent spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Mularczyk został zapytany w poniedziałek w Polskim Radiu 24, czy podczas tej wizyty możemy doczekać się ogłoszenia stałych baz wojsk NATO w Polsce. "Nie chciałbym tu wyprzedzać prezydenta Bidena, bo to on ogłosi, tutaj pewne plany" - odpowiedział wiceszef MSZ.

Dodał, że podczas swojej niedawnej wizyty w USA apelował, żeby takie stałe bazy w Polsce powstały. "Za kilkanaście dni dowiemy się z jakimi planami, decyzjami przyjechał pan prezydent Biden do Polski. Chcielibyśmy, żeby to nastąpiło, ale to są decyzje amerykańskie" - powiedział Mularczyk.

Jak mówił, "jeśli dzisiaj z pewnej perspektywy patrzymy na obecność amerykańską w Polsce to trzeba powiedzieć jasno, że ważniejszych powodów już nie będzie". "Wojna toczy się za naszymi granicami. Odczuwamy jej skutki w Polsce, w Europie i od strony, jeśli chodzi o kwestie uchodźców, i od strony tej współpracy gospodarczej, wojskowej" - powiedział wiceszef MSZ.

"Lepszej okazji już nie będzie w naszych relacjach, ale to już oczywiście decyzje amerykańskie. My kibicujemy takim decyzjom, ale zobaczymy, czy tak się stanie" - dodał Mularczyk.