Wiceszef MSZ: chcielibyśmy kiedyś ułożyć relacje z Rosją, ale nie z Rosją popełniającą zbrodnie

Chcielibyśmy kiedyś ułożyć relacje z Rosją, ale nie z Rosją imperialną, popełniającą zbrodnie - mówił w środę podczas odbywającego się we Wrocławiu VIII Kongresu Energetycznego wiceminister MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych podczas przemówienia otwierającego VIII Kongres Energetyczny podkreślił, że zmaterializował się scenariusz, przed którym Polska ostrzegała przez ostatnie lata. "Znaleźliśmy się w sytuacji, że dziś Europa obawia się, czy będzie w stanie przetrwać zimę. Myślę, że te obawy są do pewnego stopnia przesadzone, że jesteśmy silniejsi, niż chciałby to przedstawiać rosyjska propaganda" - mówił Jabłoński.

Dodał, że Rosji zależy na osłabieniu woli walki w Europie. "Celem kłamstw szerzonych przez Rosję jest, to abyśmy odpuścili sankcje, które są dla niej bolesne" - mówił wiceszef MSZ.

Według Jabłońskiego UE przetrwa zimę. "Także dzięki temu, co Polska i inne państwa w regionie robiły w ostatnich latach. Te państwa, które dostrzegały zagrożenie dlatego, że w przeszłości na własnej skórze czuły zimny oddech rosyjskiego niedźwiedzia" - mówił.

Jabłońskie w tym kontekście wymienił otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej oraz uruchomienie Baltic Pipe. "Jeszcze kilka lat temu słyszeliśmy, że jak mamy gaz rosyjski, to po co nam norweski; myślę, że dzięki konsekwentnej polityce tłumaczenia, jaka jest rzeczywistość, dziś jesteśmy w zupełnie innej sytuacji - dziś nikt poważny w polskiej polityce nie mówi, że powinniśmy w jakimkolwiek stopniu opierać się na surowcach od partnerów tak niestabilnych jak Rosja" - podkreślał wiceminister.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych powiedział też, że Polska chciałaby w przyszłości ułożyć relacje z Rosją. "Ale nie z tą Rosją dzisiejszą, imperialną, dopuszczającą się zbrodni. To imperium agresywne, która zagraża nam wszystkim" - mówił. Dodał, że jeżeli UE i NATO będą konsekwentne to Rosja przegra wojnę w Ukrainie. "To Ukraina wygra, a Rosja zostanie pokonana" - powiedział Jabłoński.

Organizowany przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych VIII Kongres Energetyczny zakończy się w czwartek.