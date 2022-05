Wiceszef MSZ: Jeśli pozwolimy Putinowi wygrać wojnę, to w dalszym ciągu będzie manipulował cenami energii

Przekonujemy wszystkich partnerów, że sankcje gospodarcze wobec Rosji są konieczne. Jeżeli pozwolimy Putinowi wygrać wojnę, to w dalszym ciągu będzie on manipulował cenami energii i zwieszał swój wpływ na europejską gospodarkę - powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w MSZ, Paweł Jabłoński pytany był o polskie przygotowania do najbliższego szczyt unijnego oraz o stanowisko Węgier, które po praz kolejny zapowiedziały, że nie poprą wprowadzenia embarga na rosyjski gaz.

"Nie jest tajemnicą, że są państwa w Europie - nie tylko Węgry, ale także i państwa w Europie Zachodnie znacznie większe, niż Węgry takie jak: Niemcy, Austria czy kilka innych krajów, które nie chcą tych sankcji, bo obawiają się skutków dla swoich gospodarek, dla swojego bilansu energetycznego" - powiedział wiceminister Jabłoński. "Rozumiemy ich obawy" - dodał Jabłoński.

"Niestety faktem jest, że Europa Zachodnia w dużym stopniu uzależniła się od rosyjskich surowców energetycznych: gazu, ropy. Niewiele państw było gotowych dywersyfikować źródła energii, jaka robiła to Polska, Litwa oraz inne kraje naszego regionu" - stwierdził wiceszef MSZ.

Zaznaczył, że w momencie, kiedy za naszymi granicami jest wojna, "trzeba bardzo mocno podkreślać, że ta dywersyfikacja jest konieczna jest jak najszybciej". "Pewne koszty, które wynikają z rosnących cen energii odczuwamy wszyscy. To są koszty wojny, a nie koszty sankcji" - powiedział Jabłoński.

"Jeżeli ta wojna będzie trwała i pozwolimy ją Putinowi wygrać, to będzie on w dalszym ciągu manipulował cenami energii i zwiększał swój wpływ na europejską gospodarkę i tak naprawdę zwiększał swoimi działaniami inflację w Polsce i w innych krajach" - ostrzegł wiceminister Jabłoński. Dodał, że "to jest zjawisko uniwersalne dla całej Europy, także dla Stanów Zjednoczonych".

"Dlatego dziś przekonujemy wszystkich partnerów - tych w Budapeszcie, w Wiedniu i w innych państwach, że sankcje gospodarcze są konieczne" - zaznaczył Jabłoński.

Powiedział, że Polska nie waha się używać zarówno narzędzi stosowanych w klasycznej dyplomacji, jak i tych, w których zwraca się bezpośrednio do opinii publicznej tych państwa. "Kampania informacyjna, która została z Polski wysłana do kilkunastu europejskich miast, trafiła także do stolic, w których wciąż jeszcze nie ma przekonania do sankcji" - powiedział wiceszef polskiego MSZ.

Zaznaczył, że tego rodzaju działania będą dalej kontynuowane, "nawet, jeśli ktoś będzie twierdził, że tego rodzaju kroki są przekroczenie zasad dyplomacji". "Jesteśmy w czasach, w których standardowe metody dyplomatyczne muszą być uzupełnione o dodatkowe działania, bo grozi nam poważne niebezpieczeństwo" - ocenił Jabłoński.