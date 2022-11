Wiceszef MSZ: jest około 4 tys. polskich kibiców na mundialu w Katarze

Na mundial w Katarze wybrało się około 4 tys. polskich kibiców, ale jest też wielu Polaków w krajach ościennych np. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich; dotąd nie zanotowaliśmy żadnych zdarzeń w udziałem polskich kibiców - powiedział w środę wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Wiceszef MSZ pytany w programie "Sedno sprawy" w Radiu Plus, ilu polskich kibiców wybrało się na mundial do Kataru podkreślił, że "na pewno nie jest to porównywalna liczba z mundialami, które były w Europie". "To jest kilka tysięcy osób, około czterech tysięcy polskich obywateli, tylu ma na azymucie polski konsulat, polscy konsulowie" - poinformował Przydacz.

Jak jednocześnie dodał, na mundial przyjechało też wielu Polaków, którzy są w krajach ościennych, chociażby ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zaznaczył, że w Katarze są polscy konsulowie. "Dodatkowo jeszcze wyposażyliśmy w odpowiednie plenipotencje i zadania konsulów z krajów ościennych właśnie po to, by móc reagować w razie potrzeby" - mówił wiceminister.

Dopytywany, czy do tej pory nie było żadnych problemów z pobytem Polaków - incydentów lub zatrzymań przez służby porządkowe poinformował, że we wtorek rozmawiał z Departamentem Konsularnym MSZ. "Nie notowaliśmy żadnych wyskoków, czy jakiś większych problemów. Ale mundial jeszcze trwa, te rozgrywki się tak naprawdę zaczynają, więc mamy nadzieję, że tak spokojnie Polacy będą aż do samego finału kibicować polskiej reprezentacji" - powiedział Przydacz.

MSZ przygotowało poradnik dla polskich kibiców, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Jest to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbywa się na Bliskim Wschodzie i pierwszy w kraju islamskim.

"Namawiamy naszych obywateli do zapoznania się z wszelkimi ograniczenia, jakie mogą być na nich nałożone" - mówił na początku listopada rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Przypominał, że Katar jest państwem odmiennym niż Polska, z innym kontekstem kulturowym. "Państwem, w którym nie wolno chociażby spożywać alkoholu, w którym niestety nie wolno demonstrować na ulicy pewnych zachowań publicznie bez względu na to, czy są to zachowania par jednopłciowych, czy wielopłciowych. Jest to państwo, do którego nie wolno wwozić pewnego rodzaju artykułów spożywczych z uwagi na prawo islamskie tam obowiązujące" - mówił Jasina.

W dotychczasowej historii piłkarskiego mundialu Polacy dwa razy zajęli w nim trzecie miejsce - w 1974 r. w Niemczech i w 1982 r. w Hiszpanii.