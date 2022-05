Wiceszef MSZ: jesteśmy w forpoczcie krajów Unii Europejskiej w polityce wschodniej

Jesteśmy w forpoczcie krajów Unii Europejskiej w polityce wschodniej; dzisiaj to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa całej Unii - powiedział w sobotę wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Szynkowski vel Sęk był pytany w Polskim Radiu 24 o Międzynarodową Konferencję Darczyńców dla Ukrainy, na której - jak przekazał premier Mateusz Morawiecki - zadeklarowano ponad 6 mld dolarów na wsparcie humanitarne dla tego kraju.

"Uznajemy konferencję za sukces, ponieważ jest to kolejny dowodów na to, że Polska jest w gronie tych ambitnych krajów, jeśli chodzi o stawianie postulatów i ich późniejszą realizację przez inne kraje, przez naszych partnerów z Unii Europejskiej w zakresie wsparcia dla Ukrainy i powstrzymania rosyjskiej agresji" - ocenił wiceszef MSZ.

Jako przykłady działań Polski na arenie międzynarodowej Szynkowski vel Sęk przywołał marcowy wyjazd premiera Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego -wraz z premierami Słowenii Janezem Janszą i Czech Petrem Fialą - do Kijowa, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, a także presję Polski na międzynarodowe sankcje wobec Rosji.

"Jesteśmy w forpoczcie krajów Unii Europejskiej w polityce wschodniej i tak oczywiście będzie, bo dzisiaj to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej" - podkreślił wiceminister.

Pytany, co daje Polsce organizacja takiego wydarzenia, bo pojawiają się głosy krytyczne m.in. że Polska wychodzi przed szereg, wiceszef MSZ podkreślił, że "dzisiaj jest czas na aktywności, zdecydowane decyzje i działania".

"Nie można oglądać się na czasami niewystarczającą gotowość innych do podejmowania określonych działań i decyzji, dlatego dzisiaj polska dyplomacji - począwszy od szczebla prezydenta - Andrzeja Dudy poprzez aktywność premiera Mateusza Morawieckiego, ministra (spraw zagranicznych) Zbigniewa Raua, innych osób zaangażowanych w działania dyplomatyczne - działa na bardzo wielu frontach, ciągnąc za sobą innych, pędząc lokomotywą podejmowanych działań" - mówił.

"Jeżeli my dzisiaj nie powstrzymamy Federacji Rosyjskiej, nie podejmiemy wystarczająco aktywnych działań, solidarnie jako Unia Europejska i jako NATO, przeciwstawiając się rosyjskiej agresji, to Rosja sama się nie zatrzymać. To my musimy ją zatrzymać i Polska do tego nieustannie nawołuje" - dodał Szynkowski vel Sęk.

Międzynarodowa Konferencja Darczyńców pod przewodnictwem premierów Polski i Szwecji Mateusza Morawieckiego i Magdaleny Andersson odbyła się w czwartek na Stadionie Narodowym. Partnerami wydarzenia: przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.