Wiceszef MSZ: lista osób chcących wrócić z Izraela do Polski powstaje na bieżąco; nikt nie zostanie bez pomocy

Lista osób chcących wrócić z Izraela do Polski powstaje na bieżąco; w razie potrzeby będziemy przygotowywali kolejne samoloty ewakuacyjne, nikt nie zostanie bez pomocy - powiedział w niedzielę w Polsat News wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że "Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela". "Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - poinformował Błaszczak.

Jabłoński powiedział w niedzielę w Polsat News, że na lotnisku w Tel Awiwie przebywa kilkadziesiąt osób. "Natomiast w innych miejscach, w innych częściach i Tel Awiwu, i innych miejscach Izraela przebywa więcej osób" - dodał.

Wiceminister zachęcał Polaków przebywających w Izraelu do tego, by pozostać w tych miejscach w których się przebywa. "Dlatego, że cały czas sytuacja jest bardzo niebezpieczna" - podkreślił.

Co do szczegółów - jak mówił Jabłoński - "ile dokładnie osób będzie chciało wracać, to ta lista powstaje na bieżąco". "Będziemy również w razie potrzeby przygotowywali kolejne samoloty ewakuacyjne. Nikt nie zostanie bez pomocy" - powiedział wiceszef MSZ.

Wcześniej w Polsat News prezydent Andrzej Duda poinformował, że żaden Polak nie ucierpiał w efekcie ataków Hamasu na Izrael. "Z tego co wiemy w tej chwili, z informacji przekazywanych przez MSZ, a także Polski Kontyngent (Wojskowy - PAP) w Libanie, żaden Polak nie ucierpiał, nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w tych dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael. Na szczęście" - powiedział prezydent.

Do tej pory w walkach między Izraelem i Hamasem śmierć poniosło 350 Izraelczyków i 313 Palestyńczyków.