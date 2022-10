Wiceszef MSZ: memorandum ws. wsparcia dla Ukrainy to sygnał umacniania stosunków polsko-brytyjskich

Memorandum na mocy którego Wielka Brytania przekaże Fundacji Solidarności Międzynarodowej 10 mln funtów na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy, to kolejny sygnał umacniania stosunków polsko-brytyjskich - powiedział PAP wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Wiceszef MSZ oraz zastępczyni szefa misji Wielkiej Brytanii Jennifer MacNaughtan w czwartek podpisali memorandum w sprawie wsparcia dla Ukrainy. Na mocy porozumienia, Wielka Brytania przekaże Fundacji Solidarności Międzynarodowej 10 mln funtów, które zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną dla ukraińskich uchodźców.

"Z naszej perspektywy to kolejny sygnał umacniania stosunków polsko-brytyjskich" - powiedział PAP Przydacz. Podkreślił, że polska dyplomacja od miesięcy zabiega o to, by środki na wsparcie uchodźców z Ukrainy nie pochodziły wyłącznie z Polski, ale również z Zachodu.

"Ważne, aby temat uchodźców ukraińskich nie spoczywał tylko na barkach Polski, polskiego rządu i polskich organizacji, ale by odpowiedzialność za to wsparcie spoczywała również na innych naszych partnerach i cieszę się, że Londyn pozytywnie odpowiedział na nasze zabiegi" - powiedział Przydacz.

Dodał, że Polska z sukcesem współpracuje na tym polu z Amerykanami, a teraz dojdzie do tego także wsparcie ze strony brytyjskiej. Ponadto, dodał, Polska niedawno otrzymała z UE blisko 700 mln zł, czyli 144,6 mln euro, na działania związane z masowym napływem uchodźców z Ukrainy - to pierwsza transza unijnego wsparcia.

Operatorem podpisanego w czwartek polsko-brytyjskiego porozumienia będzie podległa Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP Fundacja Solidarności Międzynarodowej. "Cel jest jasny: chodzi o to, aby pomagać osobom, które straciły dach nad głową na Ukrainie i z różnych powodów nie mogą wrócić do swoich domów i mieszkań" - powiedział wiceminister.

"Strona brytyjska, mając zaufanie do polskiej ekspertyzy, do naszego rozeznania na Wschodzie i do naszych kontaktów, uznała, że najlepszym sposobem będzie przekazanie tych środków Polsce, aby polski MSZ - poprzez swoją fundację - mógł odpowiednio spożytkować te środki wobec ludzi, którzy tego potrzebują" - dodał.

Poinformował, że Polska stara się, by część z otrzymanych środków została przeznaczona dla osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie. Chodzi m.in. o tymczasowe zakwaterowanie, ale także wsparcie materialne, w tym produkty niezbędne do przetrwania zimy.

"Produkowane w Polsce kontenerowe domki tymczasowego zamieszkania będą nadal wysyłane na Ukrainę, aby mogli w nich zamieszkać uchodźcy" - zadeklarował wiceszef MSZ.

Fundacja Solidarności Międzynarodowej to fundacja Skarbu Państwa powstała w 1997 roku z inicjatywy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Działalność zawiesiła w 2005 roku, a wznowiła w 2011. Obecnie jej zadaniem jest realizacja zadań z zakresu międzynarodowej współpracy rozwojowej, w szczególności zleconych przez Ministra Spraw Zagranicznych; działalność Fundacji skupia się na państwach Partnerstwa Wschodniego.