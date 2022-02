Wiceszef MSZ: na Radzie Europejskiej będziemy chcieli doprowadzić do wprowadzenia najmocniejszych sankcji na Rosję

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Europejskiej będziemy chcieli doprowadzić do wprowadzenia najmocniejszych możliwych sankcji na Rosję, żeby była izolowana całkowicie na arenie międzynarodowej; mówimy o sankcjach gospodarczych i personalnych - poinformował wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Jabłoński w programie "Newsroom WP" w "Wirtualnej Polsce", zauważył, że potwierdziły się najczarniejsze obawy i najczarniejsze scenariusze dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Konieczne jest podjęcie wszystkich działań, które mamy w naszym zasięgu jako Zachód, jako Europa, cały wolny świat, żeby powstrzymać Putina. Mamy takie narzędzia, możemy takie działania podjąć" - powiedział wiceminister.

Jak ocenił, prezydent Rosji Władimir Putin jest zdolny do wszystkiego, w tym także do użycia różnego rodzaju środków zbrojnych. Ale jednocześnie - dodał - Rosja jest państwem, które od Europy, UE, od NATO jest państwem dużo słabszym. "Jest państwem, które w ostatnich latach przechodziło ogromny kryzys ekonomiczny, także spowodowany sankcjami z 2014 roku. Rosja nigdy nie wróciła do poziomu PKB sprzed 2014 r." - powiedział wiceszef MSZ.

"Jeżeli będziemy gotowi do tego, żeby użyć środków, które mamy do dyspozycji - bardzo mocnych sankcji ekonomicznych, personalnych, sankcji które realnie zabolą Putina i wspierających go oligarchów i kamarylę kremlowską, która pozwolą mu utrzymać się przy władzy - to on będzie zmuszony do tego, żeby się cofnąć" - zaznaczył Jabłoński.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował w czwartek, że Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Jabłoński powiedział, że art. 4 to ostatni krok przed działaniami o charakterze obronnym, militarnym, to krok polityczny polegający na przeprowadzeniu nagłych konsultacji. "Wojna na Ukrainie, wywołana przez Rosję tuż przy naszych granicach, to jest bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa państw NATO, dla Polski, dla państw bałtyckich, a de facto dla całej Europy Środkowej" - podkreślił wiceminister. Jak dodał, NATO musi być gotowe do tego, żeby odpowiednio zareagować, jeżeli konflikt będzie eskalował.

Jabłoński przypomniał, że w czwartek w Brukseli zbiera się Rada Europejska. "Będziemy starać się doprowadzić do tego, żeby wprowadzone zostały najmocniejsze możliwe sankcje, żeby Rosja była po prostu izolowana całkowicie na arenie międzynarodowej. Mówimy tu zarówno o sankcjach gospodarczych, sankcjach personalnych, to musi być coś, co rzeczywiście Putin odczuje" - oświadczył wiceszef MSZ.

"Te sankcje naprawdę mogą skłonić go do wycofania się, on nie jest zupełnie odporny na tą presję, bo jego gospodarka w ogromnym stopniu wisi na współpracy z Zachodem, tak naprawdę Rosja jest dziś uzależniona od Europy, a nie Europa od Rosji, My jesteśmy w stanie sobie poradzić, choć będzie to z pewnością wiązało się z pewnymi kosztami także dla nas, ale te koszty dla Rosji będą z całą pewnością większe" - mówił Jabłoński.

Dodał, że w sferze krajowej Polska przede wszystkim przygotowuje się do wzmocnienia poziomu bezpieczeństwa, a także do przyjęcia grup ludzi, które mogą dostać się do Polski przez wschodnią granicę. Zapewnił, że Polska jest przygotowana, aby pomóc ewentualnym uchodźcom.