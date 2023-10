Wiceszef MSZ: na wtorkowej konferencji zaprezentuję działania, które podjęliśmy ws. uzyskania reparacji od Niemiec

We wtorek, 3 października odbędzie się konferencja prasowa, na której zaprezentuję wszystkie nasze działania, jakie zostały podjęte w sprawie uzyskania reparacji wojennych od Niemiec - poinformował w poniedziałek w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Mularczyk podkreślił, że wtorek 3 października będzie bardzo ważnym dniem. "Bo 3 października jest dniem, kiedy rok temu wysłaliśmy notę dyplomatyczną (ws. reparacji - PAP) do rządu Niemiec. I można powiedzieć, że oficjalnie ta sprawa stanęła na agendzie bilateralnej, ale też międzynarodowej, bo w ciągu tego roku poinformowaliśmy wszystkich naszych partnerów w Europie i na świecie, w ONZ, w Radzie Europy, w NATO o tym problemie" - powiedział wiceszef MSZ.

I również jutro, we wtorek 3 października - jak zapowiedział - "zorganizuję konferencję prasową, na której zaprezentuję co wydarzyło się w ciągu tego roku, jakie działania podjęliśmy". "Myślę, że zrobiliśmy wszystko co, było możliwe w ciągu tego roku" - dodał Mularczyk.

Zwrócił też uwagę, że zarówno w USA, jak i w organizacjach międzynarodowych jest oczekiwanie na wybory w Polsce. "Jeśli te wybory wygramy, to jestem absolutnie przekonany, że tą sprawę uda się w kolejnej kadencji uregulować" - zapewnił wiceminister.

Na uwagę, że wśród Polaków panuje powszechna opinia, że jeżeli Polska ma uzyskać te odszkodowania, to musi mieć poparcie Stanów Zjednoczonych lub Izraela i czy jest na to szansa, Mularczyk powiedział, że odbył szereg spotkań zarówno w Amerykańskim Kongresie, w Departamencie Stanu, jak również w Senacie. "I myślę, że jesteśmy bardzo blisko do - powiedziałbym - przełomowych decyzji" - podkreślił wiceszef MSZ. Dodał, że prowadzony jest też dialog ze środowiskami żydowskimi.

1 września ub.r. zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. 3 października ub.r. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych. Polska domaga się w niej m.in. odszkodowania za straty materialne i niematerialne w wysokości 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów złotych i zrekompensowania szkód.

3 stycznia br. MSZ przekazało, że resort dyplomacji RFN udzielił odpowiedzi na tę notę. Według rządu RFN, sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie.