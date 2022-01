Wiceszef MSZ: nie ma mowy o powrocie do zimnowojennych porządków

Nie może być mowy o przywróceniu porządku zimnowojennego i powrotu do stref wpływów; NATO kontynuuje politykę otwartych drzwi, a Ukraina ma prawo wybrać, do jakiego sojuszu chce należeć – podkreślił wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceszef MSZ, nawiązując w środę w TVP Info do stanowiska przedstawionego przez sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena, podkreślił znaczenie jednolitego stanowiska Zachodu wobec sytuacji wokół Ukrainy. Zwrócił uwagę, że stanowisko, które zostanie przedstawione przez sekretarza generalnego, uwzględnia także polski punkt widzenia.

"To jest sygnał, który płynie do Rosji: chcemy deeskalacji, ale deeskalacja nie może odbywać się kosztem ustępstw, rezygnacji z części zasad, kosztem akceptacji łamania prawa międzynarodowego, odbierania Ukrainie prawa do samostanowienia, decydowania, czy chce w przyszłości należeć do sojuszu i jaki sojusz sobie wybierze" - podkreślił wiceminister.

Zaznaczył, że Ukraina deklaruje chęć wstąpienia do NATO i "ma suwerenne prawo, żeby tak w przyszłości zdecydować". "Drzwi NATO pozostają otwarte, o tym również mówił sekretarz stanu. To jest też bardzo istotny sygnał, w tej mierze nie może być mowy o przywróceniu porządku zimnowojennego - bo to tak naprawdę oznaczają propozycje rosyjskie - powrót do stref wpływów" - dodał Szynkowski vel Sęk.

"Waga tego, aby działać w sposób skoordynowany, konsekwentny i zdecydowany, nie robiąc kroków wstecz, została potwierdzona przez sekretarza stanu" - powiedział. Według wiceszefa MSZ w rozwoju relacji między Rosją i Ukrainą "możliwy jest scenariusz pozytywny, w którym Rosja deeskaluje napięcie i jest możliwe uruchomienie dialogu o pewnej palecie spraw".

"Możliwe są różne warianty scenariusza negatywnego. W tym najbardziej pesymistycznym jest zdecydowana reakcja Sojuszu Północnoatlantyckiego, obejmująca różne sfery oddziaływania - gospodarcze, polityczne. Ale również Sojusz wzmacnia wschodnią flankę NATO, a także samą Ukrainę w jej zdolnościach odpornościowych" - mówił Szynkowski vel Sęk.

Blinken świadczył w środę, że natowska polityka otwartych drzwi zostanie utrzymana. Sekretarz stanu odniósł się do pisemnych odpowiedzi USA i NATO na wysunięte przez Rosję propozycje tzw. gwarancji bezpieczeństwa.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że Organizacja jest gotowa wysłuchać obaw Rosji dotyczących bezpieczeństwa i zaangażować się z nią w rzeczywisty dialog. Zastrzegł, że Rosja musi wycofać wojska z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.