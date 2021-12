Wiceszef MSZ: nie widzę żadnego związku między nowelą prawa medialnego a relacjami z naszymi partnerami zagranicznymi

Nie widzę żadnego związku między nowelizacją prawa medialnego, a naszymi relacjami z partnerami zewnętrznymi - powiedział w środę wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk. Przekonywał, że bardziej restrykcyjne przepisy prawa medialnego obowiązują w Niemczech i Francji.

Wiceszef MSZ był pytany na konferencji prasowej, czy biorąc pod uwagę ewentualny konflikt militarny między Rosją i Ukrainą, Polska może sobie pozwolić na pogorszenie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi za sprawą nowelizacji tzw. ustawy medialnej.

Szynkowski vel Sęk stwierdził, że pytanie zawiera tezę. "Po pierwsze nie naszym zadaniem jest prognozować rozwój sytuacji w kontekście sytuacji na Wschodzie, czy on będzie taki czy inny, tylko musimy być przygotowani na różne warianty. I jesteśmy przygotowani na różne warianty rozwoju sytuacji, ponieważ widzimy jaka jest ta sytuacja, wiemy, że ona eskalowała w ostatnich tygodniach" - powiedział wiceszef MSZ.

"Po drugie, ja nie widzę żadnego związku, to mówię całkiem wprost, między nowelizacją i decyzją ws. nowelizacji prawa dotyczącego mediów w formule, która jest stosowana w wielu krajach - w Austrii są bardzo podobne przepisy, w Niemczech, we Francji bardziej restrykcyjne - a naszymi relacjami z partnerami zewnętrznymi" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

W piątek, 17 grudnia, Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowela uszczelnia i uściśla obowiązujące od 2004 r. przepisy stanowiące, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. Nowela trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do TK. W niedzielę, 19 grudnia, w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery.