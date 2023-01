Wiceszef MSZ: Niemcy szukają każdego pretekstu, żeby nie dostarczać Ukrainie potrzebnej broni

Niemcy nie zmieniają polityki polegającej na szukaniu każdego pretekstu, żeby nie dostarczać broni potrzebnej na Ukrainie; robią to dopiero po naciskach opinii międzynarodowej oraz sojuszników - powiedział w czwartek w Studiu PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Berlin nie zezwoli na eksport niemieckich czołgów Leopard na Ukrainę, o ile swoich czołgów nie wyślą tam USA - poinformował w środę dziennik "The Wall Street Journal", powołując się na wysokiej rangi niemieckich urzędników. Wcześniej prezydent Andrzej Duda zadeklarował przekazanie Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2. Ponieważ są one produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w czwartek w rozmowie z PAP.PL, odnosząc się do doniesień WSJ, stwierdził, że "Niemcy nie zmieniają swojej polityki polegającej na tym, że szukają każdego pretekstu, żeby nie dostarczać broni potrzebnej na Ukrainie". "Trochę dziwnie jest to sformułowanie, że uzależnia się swoje działanie od działań innego kraju" - dodał.

Wawrzyk ocenił, że niemiecki rząd "w maksymalnym stopniu stara się nie dostarczać broni na Ukrainę". Zaznaczył, że robi to dopiero pod naciskach ze strony opinii międzynarodowej oraz sojuszników.

W opinii Warwrzyka, "dopiero kiedy już ten dalszy opór nie ma sensu, bo mógłby zepsuć relacje z jakimiś krajami, to dopiero wtedy Niemcy w drodze szczególnej łaskawości, wysyłają na Ukrainę jakąś namiastkę uzbrojenia".

Wiceszef MSZ pytany był też o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który w środę powiedział, że zgoda Niemiec co do przekazania czołgów jest "kwestią drugorzędną; my ją albo uzyskamy szybko albo sami postąpimy tak, jak trzeba". "Każda cena jest warta do zapłacenia w tym przypadku" - powiedział Wawrzyk.

"To jest kwestia bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też oczywiście samych Niemiec, bo jestem przekonany, że jeżeli Putin wygrałby niestety z Ukrainą to wtedy poszedłby dalej" - powiedział. Zaznaczył że w przypadku zaatakowania jednego z krajów NATO, wszystkie kraje, w tym również Niemcy będą musiały wywiązać się ze swoich zobowiązań sojuszniczych.

Wawrzyk podkreślił, że w piątek ministrowie obrony kilkudziesięciu krajów spotkają się w amerykańskiej bazie sił powietrznych Ramstein w Nadrenii-Palatynacie, aby omówić dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy. Ma tam dojść również do rozmowy sekretarza obrony USA Lloyda Austina z niemieckimi partnerami. "Myślę, że po tym spotkaniu padną bardzo ważne deklaracje" - zaznaczył.

11 stycznia we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 wozów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa". Prezydent wskazał, że chodzi o to, by taka koalicja przekazała taką liczbę czołgów, by łącznie stanowiły one istotną siłę bojową - jak wskazał, chodzi o brygadową grupę bojową.

Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, kluczowa jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO. Wicekanclerz Niemiec i minister gospodarki Robert Habeck z partii Zielonych powiedział telewizji informacyjnej WELT, że "to słuszne, iż jeśli inne kraje chcą pomóc, to nie przeszkadza się im i nie zatrzymuje ich pomocy".

Poparcie dla inicjatywy przekazania Ukrainie nowoczesnych czołgów wyraził też Pentagon oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że przekaże Ukrainie brytyjskie czołgi Challenger 2.

Leopard 2 to czołg podstawowy produkowany przez niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann. Jego pierwsze wersje weszły na wyposażenie niemieckiego wojska w latach 1979-1980; od tej pory powstają kolejne wersje pojazdów. Obecnie Leopardy 2 używane są przez wiele państw Europy, w tym Niemcy, Polskę, Turcję, Hiszpanię, Grecję, Danię czy Norwegię, a także państwa spoza NATO - np. Szwecję, Finlandię, Austrię oraz Szwajcarię.