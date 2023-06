Wiceszef MSZ: nowa propozycja relokacji jest niezgodne z prawem UE i przyjętą zasadą dobrowolności

Nowa propozycja relokacji migrantów jest groźna dla naszego bezpieczeństwa, a ponadto jest niezgodna z prawem UE i z decyzjami Rady Europejskiej, która w konkluzji 2018 r. wskazuje na zasadę dobrowolności - napisał we wtorek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

We wpisie na Twitterze, Jabłoński napisał dlaczego Polska sprzeciwia się nowej, unijnej propozycji relokacji migrantów. Według niego, ta propozycja "jest groźna dla naszego bezpieczeństwa, a ponadto niezgodna z prawem UE i z wcześniejszymi decyzjami Rady Europejskiej".

Przytoczył pkt 6. konkluzji Rady Europejskiej z 28 czerwca 2018.

"Na terytorium UE, zgodnie z prawem międzynarodowym, należy wspólnie zająć się osobami uratowanymi, przekazując je do centrów kontroli ustanowionych w państwach członkowskich na zasadzie dobrowolności, gdzie szybkie i bezpieczne procedury pozwolą, przy pełnym wsparciu UE, odróżnić nielegalnych migrantów, którzy zostaną odesłani, od osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, do których zastosowanie będzie mieć zasada solidności" - głosi przytoczony przez Jabłońskiego fragment konkluzji.

Jak dalej czytamy, "wszystkie środki dotyczące tych centrów kontroli, również relokacje i przesiedlenia, będą podejmowane na zasadzie dobrowolności, bez naruszania reformy systemu dublińskiego".

System dubliński służy do określenia, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl, złożonego przez obywatela państwa trzeciego na terytorium jednego z państw członkowskich UE.

W jednym z kolejnych wpisów, odnosząc się do doniesień mediów ws. systemu relokacji, Jabłoński napisał, że "teoretycznie można wnioskować o wyłączenie z relokacji, ale w praktyce decyzja należeć będzie do Komisji (i Rady UE)". "Polska się na to nie zgadza - to niezgodne z prawem UE" - podkreślił.

W poniedziałek RMF FM poinformowało, powołując się na informacje od kilku unijnych dyplomatów i ekspertów, którzy brali udział w negocjacjach pakietu migracyjnego, że Polska będzie mogła wnioskować o całkowite odstępstwo od obowiązkowej solidarności - czyli od relokacji migrantów, kontrybucji finansowej w wysokości 20 tys. euro za nieprzyjętego migranta czy wsparcia operacyjnego. Jak podkreślono chodzi o uwzględnienie sytuacji kraju, który ma specyficzną sytuację geopolityczną oraz już przyjął ponad milion uchodźców.

15 czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów.

Ministrowie spraw wewnętrznych państw UE przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych w Unii. Bedzie ono podstawą negocjacji prezydencji Rady z Parlamentem Europejskim. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

Tzw. pakt migracyjny zawiera m.in. system "obowiązkowej solidarności". Polega on na tym, że choć "żadne państwo członkowskie nie będzie nigdy zobowiązane do przeprowadzania relokacji", to "ustalona zostanie minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy".

Liczbę tę ustalono na 30 tys. "Natomiast minimalna roczna liczba wkładów finansowych zostanie ustalona na 20 tys. euro na relokację. Liczby te można w razie potrzeby zwiększyć, a sytuacje, w których nie przewiduje się potrzeby solidarności w danym roku, również zostaną wzięte pod uwagę" - czytamy w komunikacie Rady UE. Oznacza to de facto, jak tłumaczył PAP wysokiej rangi dyplomata unijny, który uczestniczył w negocjacjach, wybór między relokacją migrantów a ekwiwalentem finansowym w przypadku braku chęci ich przyjęcia.