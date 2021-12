Wiceszef MSZ: nowela ustawy medialnej nie była doskonała, ale była krokiem w stronę ucywilizowania rynku medialnego

Nowela ustawy medialnej nie była doskonała, ale była krokiem w stronę ucywilizowania zasad funkcjonowania rynku medialnego - powiedział we wtorek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Dodał, że temat noweli nie był poruszany podczas wtorkowej rozmowy szefów dyplomacji Polski i USA.

Jabłoński był pytany w Polskim Radiu 24, czy podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem poruszony został temat zawetowania przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji tzw. ustawy medialnej.

Wiceszef MSZ powiedział, że rozmowa Raua i Blinkena była poświęcona sytuacji na Ukrainie.

"Sprawa dotycząca weta prezydenta do ustawy, już każdy może oceniać to tak jak chce. Ja osobiście uważam, że ta ustawa wprawdzie nie była doskonała, zawierała szereg zapisów, które mnie się też do końca nie podobały, ale uważam, że ona była krokiem w kierunku ucywilizowania pewnych zasad, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku medialnego" - powiedział Jabłoński.

Mówił, że nie powinno być tak, że duże spółki medialne wykorzystują luki w prawie po to, żeby móc zachowywać kapitał kontrolny nad mediami.

"Uważam, że cały czas ta sprawa powinna być uregulowana, na dziś decyzja prezydenta jest taka jaka jest, co zrobi z tym Sejm zobaczymy. Aczkolwiek myślę, że sytuacja na rynku medialnym w każdym poważnym państwie powinna być uregulowana w sposób stabilny, niepozwalający na wykorzystywanie luk w prawie" - dodał Jabłoński.

Prezydent poinformował w poniedziałek, że zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji, udziały nieprzekraczające 49 proc.

Prezydent podkreślił - informując o zawetowaniu nowelizacji tzw. ustawy medialnej - że sprawa tej ustawy dotyczy podmiotu medialnego, którego kapitał jest kapitałem amerykańskim i który ma "legalną, obowiązującą koncesję na nadawanie". We wrześniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. Właścicielem Grupy TVN jest amerykański koncern Discovery. Prezydent zaznaczył, że podejmując decyzję ws nowelizacji rozważał: kwestie ochrony prawa własności, kwestie ochrony zasady swobody działalności gospodarczej, kwestie ochrony interesów w toku, a także - w aspekcie pośrednio konstytucyjnym - kwestie polsko-amerykańskiej umowy handlowej z 1990 r. i jej przestrzegania jako elementu wiążącego Polskę prawa międzynarodowego.