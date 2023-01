Wiceszef MSZ o decyzji ws. czołgów Abrams dla Ukrainy: bardzo dobra wiadomość także dla bezpieczeństwa Polski

Decyzja o przekazaniu przez USA czołgów Abrams Ukrainie, to bardzo dobra wiadomość także dla bezpieczeństwa Polski; im szybciej te czołgi pomogą Ukraińcom w przepędzaniu agresora, tym dalej Rosjanie będą od Polski - powiedział PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę, że USA przekażą Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams. Jak zapowiedział Biały Dom, czołgi zostaną zakupione dla Ukrainy i ich dostawa zajmie "miesiące", ale szkolenia rozpoczną się już wkrótce.

Wcześniej w środę niemiecki rząd zapowiedział dostarczenie Ukrainie czołgów Leopard 2. W pierwszym etapie Niemcy chcą dostarczyć Ukrainie 14 czołgów Leopard typu 2A6 z zapasów Bundeswehry - poinformował w oświadczeniu rzecznik rządu Steffen Hebestreit. Niemcy wydadzą też odpowiednie zezwolenia krajom partnerskim, które chcą szybko dostarczyć czołgi Leopard 2 ze swoich zapasów na Ukrainę.

Jabłoński był pytany, czy przekazanie przez USA czołgów Abrams, a także zgoda Niemiec na przekazanie czołgów Leopard 2, może przynieść przełom na froncie na Ukrainie.

"To jest bardzo dobra decyzja. My też prowadziliśmy przez ostatnie tygodnie bardzo intensywne rozmowy z naszymi sojusznikami zachęcając ich, aby to wsparcie dla Ukrainy było jak najsilniejsze. I to jest także bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski, bo im szybciej do ukraińskiej armii te czołgi trafią, im szybciej będą pomagały Ukrainie w przepędzeniu Rosjan, tym Rosjanie będą też dalej od Polski. To jest generalnie naprawdę dobra wiadomość, która jest takim radosnym zakończeniem tego dnia" - podkreślił Jabłoński.

Jak dodał, jest absolutnie przekonany, że przy dalszym, konsekwentnym i adekwatnym wsparciu Ukraina jest w stanie wygrać wojnę z Rosją.

Wiceszef MSZ był też pytany, jakie znaczenie i jaki potencjał na polu walki będzie miało 31 czołgów Abrams. "Na pewno to będzie miało duże znaczenie, bo to są jedne z najlepszych czołgów na świecie, dużo nowocześniejsze niż te czołgi, które ma Rosja" - podkreślił Jabłoński. Ale - jak zaznaczył - Rosja "walczy masą, walczy liczbą", mobilizując setki tysięcy ludzi i używając starego sprzętu, ale w ogromnych ilościach.

Zaznaczył, że - tak jak mówił prezydent Biden - czołgi Abrams nie są zagrożeniem ofensywnym dla Rosji. "Ukraina nie jest w ofensywie, tylko Ukraina jest w defensywie. Broni się, ponieważ została zaatakowana na swoim terytorium i używa broni, by odpędzać Rosję i odzyskiwać terytorium, które jest własnością narodu ukraińskiego" - powiedział Jabłoński.

11 stycznia we Lwowie prezydent Andrzej Duda oświadczył, że Polska podjęła decyzję o przekazaniu Ukrainie kompanii czołgów Leopard 2 (10-14 czołgów) w ramach budowania międzynarodowej koalicji w tej sprawie. Jak podkreślił, "przede wszystkim chcemy, żeby była to koalicja międzynarodowa".

W piątek w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 - na co przed spotkaniem bardzo liczyła Ukraina. Ponieważ Leopardy są produkowane przez Niemcy, wymagana jest zgoda tego kraju na przekazanie ich innemu państwu, niewchodzącemu w skład NATO.

Premier Mateusz Morawiecki w weekend mówił PAP, że w przypadku braku zgody Niemiec na przekazanie Leopardów 2 na Ukrainę, Polska będzie budować "mniejszą koalicję" państw, gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącego sąsiada.

We wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że Niemcy otrzymali już polski wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę. Błaszczak zaapelował do strony niemieckiej o przyłączenie się do koalicji państw wspierających Ukrainę czołgami, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo całej Europy.