Wiceszef MSZ o KPO: pozostało trochę do ostatecznego porozumienia

Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby doprowadzić do porozumienia ze wszystkimi instytucjami unijnymi ws. Krajowego Planu Odbudowy; trochę do ostatecznego porozumienia pozostało, ale jesteśmy na dobrej drodze - powiedział w piątek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Na piątkowej konferencji prasowej Jabłoński został zapytany, kiedy środki z Krajowego Planu Odbudowy trafią do Polski.

"Bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby doprowadzić do porozumienia ze wszystkimi instytucjami unijnymi, z jakimi to jest konieczne i możliwe. Myślę, że wciąż jeszcze zostało trochę do ustalenia, trochę do tego ostatecznego porozumienia pozostało, ale jesteśmy na dobrej drodze" - powiedział wiceszef MSZ.

Dopytywany, czy wspomniane przez niego "trochę", to nie kwestia likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, powiedział, że "z uwagi na zasadę wzajemnego zaufania do stron, czyli części naszego obozu politycznego, jak i Komisji Europejskiej, nie jest w stanie przekazać zbyt wielu konkretnych szczegółów".

Jabłoński dodał, że rząd dąży do takiego porozumienia, dzięki któremu polski wymiar sprawiedliwości działał w sposób efektywny, a postępowania dyscyplinarne były skutecznie prowadzone.

Wiceszef MSZ odniósł się także do przyjętej w czwartek rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której domaga się, by Komisja Europejska nie aprobowała krajowych planów odbudowy Polski i Węgier. Przeciwko tej inicjatywie głosowali eurodeputowani PiS. Reprezentanci PO w PE w większości wstrzymali się od głosu, a Nowej Lewicy - poparli rezolucję.

Jabłoński ocenił tę rezolucję jako "wysoce szkodliwą". Wskazywał, że bardzo poważnie szkodzi ona interesom Polski i zmierza do tego, by Polska została pozbawiona wsparcia, w momencie trwania wojskowego ataku na Ukrainę, który pośrednio - przez presję migracyjną - oddziałuje na Polskę.

"Bezpieczeństwo Polski jest dla nas sprawą absolutnie najważniejszą. Jeżeli jakiś polski polityk - czy to w kraju, czy w PE, czy na innych forach - podejmuje działania przeciwko polskiemu bezpieczeństwu, to my to oceniamy zdecydowanie negatywnie. To szkodzi interesom Polski" - oświadczył.

Wiceszef polskiej dyplomacji został również zapytany o wypowiedź sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz, która napisała na Twitterze, że chciałaby, by "ta cała unia zniknęła z powierzchni ziemi".

"To nie jest moja rola, żeby w tej sprawie się wypowiadać. Ja się z takim stanowiskiem nie zgadzam, ale uważam, że moralnie nie jest właściwe wypowiadanie się przez jakichkolwiek sędziów w tematach politycznych. Niestety, mam wrażenie, że od kilku lat mamy do czynienia z bardzo dużym upolitycznieniem środowiska sędziowskiego. Życzyłbym sobie, żeby różnego rodzaju stowarzyszenia sędziowskie zajmowały się raczej tym, jak naprawić wymiar sprawiedliwości, a nie wypowiedziami politycznymi" - powiedział wiceminister.

Jabłoński ocenił, że wielu sędziów przyjęło na siebie rolę polityczną. "Ja to oceniam negatywnie. Mam nadzieję, że takie zachowania będą należały do rzadkości" - oświadczył.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Prace w tej sprawie nadal toczą się w Sejmie.

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.