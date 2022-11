Wiceszef MSZ o odszkodowaniach wojennych: będziemy działać na każdej możliwej niwie

W kwestii odszkodowań wojennych od Niemiec będziemy działać na każdej możliwej niwie i korzystać ze wszystkich narzędzi, chodzi o działania polityczne, prawne, dyplomatyczne i skierowane do opinii publicznej - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował podczas niedzielnego spotkania w Olsztynie, że przygotowywana jest "operacja medialna w skali międzynarodowej" ws. odszkodowań za straty wojenne. Dodał, że są już nawet kręcone odpowiednie filmy, a chodzi o to, by uświadomić społeczności międzynarodowej, jak naprawdę wyglądała okupacja w Polsce. Zdaniem prezesa PiS, na Zachodzie mają bowiem zakłócony obraz tego, co się działo w Polsce w czasie II wojny światowej.

Wiceszef MSZ został zapytany w Studiu PAP, czy taka kampania pozwoli na skuteczne dochodzenie odszkodowań wojennych przez Polskę. "To jest na pewno niezbędne, bo musimy zdawać sobie sprawę, że tego typu procesy, w których strona poszkodowana chce uzyskać rekompensatę za zbrodnie popełnione przez sprawcę II wojny światowej, przez sprawców innych zbrodni, z takimi procesami mieliśmy do czynienia w historii wielu różnych państw, zawsze to były procesy rozłożone na lata, czasami nawet na dekady" - powiedział Jabłoński.

Dlatego - jak mówił - absolutnie konieczne jest kontynuowanie działań na poziomie politycznym, dyplomatycznym, ale też adresowanie ich do opinii publicznej. "Bo opinia publiczna ma ogromny wpływ na decyzje podejmowane przez polityków i my z pewnością będziemy starali się do opinii publicznej jak najszerzej dotrzeć, nie tylko tej w Niemczech, ale globalnie ta sprawa powinna być znacznie lepiej znana" - powiedział wiceszef MSZ.

Przekazał, że kampanią będzie zajmował się nowy wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk, który został też powołany na stanowisko pełnomocnika rządu ds. odszkodowań wojennych.

"Będziemy działać na każdej możliwej niwie, dlatego że tutaj nie można mówić tylko i wyłącznie o procesie albo prawnym, albo dyplomatycznym, albo tylko politycznym, albo tylko skierowanym do opinii publicznej. Będziemy korzystać ze wszytkach narzędzi i też nie będziemy z góry mówić dokładnie o tym, jakie narzędzia będą używane, także dlatego, by one były skuteczniejsze" - powiedział Jabłoński.

1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej przygotowany przez zespół działający w poprzedniej kadencji parlamentu. Na początku października minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną ws. reparacji wojennych skierowaną do strony niemieckiej.

Szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock, odnosząc się do wystosowanej przez Polskę noty oświadczyła podczas ostatniej wizyty w Warszawie, że "kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą".