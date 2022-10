Wiceszef MSZ o ratyfikacji przez Węgry rozszerzenia NATO: Uzyskałem zapewnienie, że nie będzie z tym problemu

Uzyskałem zapewnienie, że jest to kwestia techniczna, że nie będzie z tym problemu, że będzie to kwestia najbliższego czasu – powiedział w poniedziałek PAP nt. ratyfikacji przez Węgry rozszerzenia NATO wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk.

W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę Szwecja i Finlandia złożyły w maju wnioski o dołączenie do NATO. Węgry i Turcja są jedynymi krajami Sojuszu, które jeszcze nie ratyfikowały protokołów w sprawie poszerzenia paktu. "Zdecydowana większość krajów tę decyzję podjęła, więc myślę, że jesień tego roku jest dobrym momentem, żeby i pozostałe kraje tę decyzję podjęły, także Węgry" - powiedział w poniedziałek PAP Szynkowski vel Sęk.

Pytany o działania polskiej dyplomacji podjęte w sprawie ratyfikowania przez stronę węgierską protokołów akcesyjnych wiceminister wskazał, że w ubiegłym tygodniu rozmawiał z ambasador Węgier. "Pytałem, kiedy ten wniosek zostanie ze strony Węgier ratyfikowany wskazując, że to jest kwestia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w regionie. Uzyskałem zapewnienie, że jest to kwestia techniczna i że nie będzie z tym problemu, że będzie to kwestia najbliższego czasu, więc polegam na tym zapewnieniu" - powiedział.

Wiceminister zaznaczył, że Węgry są suwerennym krajem i mają prawo podejmować decyzję wtedy, kiedy uznają za stosowne. "Natomiast muszą też wiedzieć, że to jest decyzja, która leży w interesie nas wszystkich, i że w tej chwili jakakolwiek zwłoka leży w interesie Władimira Putina" - podkreślił.

Ocenił, że "musimy robić wszystko, żeby ich mobilizować, żeby z tym nie zwlekali". "Jeżeli będziemy widzieć, że ta kwestia jest przedmiotem nadmiernej zwłoki i że ta deklaracja, że ta decyzja będzie niebawem, nie jest realizowana, to oczywiście będziemy też dalej na to odpowiednio reagować. W tej chwili czekamy zakładając dobrą wolę Węgier i wywiązanie się z tej deklaracji, o której wspomniałem" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

Pytany o brak ratyfikacji ze strony tureckiej wiceszef dyplomacji ocenił, że Turcja "jest problemem bardziej skomplikowanym, problemem politycznym". "Tutaj też rozmawiamy, tutaj też mówimy o tym, jak ważna to jest kwestia dla Polski i też liczę, że pewnie później niż Węgry, ale że ta akcesja zostanie ratyfikowana" - powiedział wiceszef MSZ.