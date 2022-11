Wiceszef MSZ o rezolucji PE ws. Rosji: powinna być wskazówką dla rządów poszczególnych krajów

Rezolucję PE uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm poparli też europosłowie z krajów, które do tej pory nie były skłonne, by w ten sposób określić Rosję. To powinna być wskazówka dla rządów tych krajów - powiedział PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Parlament Europejski w środę przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Europosłowie wyrażają poparcie dla niepodległości Ukrainy. Za rezolucją opowiedziało się 494 europosłów, 58 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu.

PAP zapytała wiceministra Wawrzyka, czy rezolucja podjęta przez PE ma jakieś praktyczne znacznie wpływające na politykę względem Rosji.

"Z jednej strony rezolucje Parlamentu Europejskiego nie mają mocy sprawczej, są wyrazem poglądów europosłów. Ale akurat w tym przypadku to jest o tyle istotne, że za rezolucją głosowali również posłowie z krajów, które do tej pory nie były skłonne uznać Rosji za taki kraj (sponsorujący terroryzm). Więc być może skłoni to rządy tych krajów do poparcia polskiego stanowiska w tej sprawie, które jest jasne - uważamy, że tak właśnie należy Rosję określić" - powiedział Wawrzyk.

Dopytywany był, czy w ślad za stanowiskiem PE mogą pójść dalsze kroki np. wykluczenie Rosji z takich organizacji międzynarodowych jak ONZ czy OBWE. "Tak mogłoby się zdarzyć, to są posłowie z tych krajów, które do tej pory nie chciały tak Rosji traktować (jako państwo sponsorujące terroryzm), więc jeżeli ich europosłowie w ten sposób zagłosowali, to powinna to być wskazówka dla rządów tych krajów" - powiedział wiceszef MSZ.

W rezolucji eurodeputowani wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępiają nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Europosłowie domagają się zaprzestania wszelkich działań wojskowych sił rosyjskich, w szczególności ataków na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną, oraz wycofania przez Rosję wszystkich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Wzywają do zaprzestania przymusowych deportacji ukraińskiej ludności cywilnej i przymusowych adopcji ukraińskich dzieci, a także do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych na Ukrainie.