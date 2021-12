Wiceszef MSZ o słowach Tuska z niedzielnego protestu: niesłychanie szkodliwe

Niesłychanie szkodliwe; nie mają nic wspólnego z szatami demokraty, w które ubiera się Donald Tusk - tak wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk skomentował w środę słowa lidera PO, które padły w niedzielę w Warszawie podczas protestu ws. nowelizacji tzw. ustawy medialnej.

W ubiegły piątek Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowela trafiła do prezydenta Andrzeja Dudy. W niedzielę w wielu miastach w Polsce odbyły się protesty przeciw tej nowelizacji. Podczas manifestacji przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie Donald Tusk m.in. zacytował fragment wiersza Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś", który - jak zaznaczył - umieszczono na Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku po zwycięstwie Solidarności.

"+Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta+. Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie" - powiedział Tusk dodając, że adresuje te słowa do mieszkańca Pałacu Prezydenckiego "i "jego mocodawcy".

"Tego rodzaju wypowiedzi są niesłychanie szkodliwe i nie mają nic wspólnego z szatami demokraty, w które ubiera się Donald Tusk" - skomentował Szynkowski vel Sęk w TVP Info.

"Moi zagraniczni partnerzy, koledzy z którymi utrzymujemy kontakty, są naprawdę zszokowani tymi słowami" - powiedział dodając, że są wśród nich politycy, którzy zasiadają wspólnie z Donaldem Tuskiem w Europejskiej Partii Ludowej. "Widzą, że ta retoryka już zaszła zdecydowanie za daleko" - powiedział wiceszef MSZ.