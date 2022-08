Wiceszef MSZ o sytuacji na Odrze: postawiliśmy 29 zapór; po niemieckiej powstały 3

Po polskiej stronie postawiliśmy już w tej chwil 29 zapór, na których są wyławiane ryby; po stronie niemieckiej, mimo że prosimy, żeby te zapory powstawały, powstały jak na razie 3 zapory - oświadczył w poniedziałek wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceszef MSZ w Programie Trzecim Polskiego Radia w związku z sytuacją na Odrze został zapytany o współpracę ze stroną niemiecką.

Szynkowski vel Sęk wskazał, że koordynacja działań i wymiana informacji od 11 sierpnia następuje. "Byliśmy zaskoczeni tym, że strona niemiecka zgłaszała jakieś pretensje dotyczące tego, że rzekomo wcześniej nie dostała informacji o wysokim zasoleniu Odry; już dziś wiemy, że miała te informacje nie tylko w pierwszych dniach sierpnia, ale jak pokazują analizy, zdjęcia satelitarne, te informacje mogła mieć już w końcowych dniach lipca" - powiedział.

"To, że występował jakiś problem, który prawdopodobnie służby i po jednej, i po drugiej stronie granicy zdefiniowały pierwotnie jako problem lokalny, a później okazało się, że to nie jest tylko problem lokalny; też z tego wynikała decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, który zwolnił dwóch wysokiej rangi urzędników za to, że przepływ informacji był niewystarczająco szybki" - uważa Szynkowski vel Sęk.

Według niego później został stworzony pilnie sztab kryzysowy i podjęto działania wielkoskalowe.

"Tutaj rzeczywiście powstaje pytanie, dlaczego skoro po polskiej stronie możemy postawić już w tej chwili 29 zapór, na których są wyławiane ryby, to po stronie niemieckiej, mimo że prosimy, żeby te zapory powstawały, to powstały jak na razie 3 zapory" - powiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

"Oferujemy cały czas to, że możemy wypożyczyć te tamy, możemy je sami postawić - nasi strażacy" - mówił Szynkowski vel Sęk.

Pomór ryb w Odrze obserwowany był od końca lipca na odcinku od Oławy w dół, martwe ryby zaobserwowano również m.in. w okolicach Wrocławia. Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

