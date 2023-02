Wiceszef MSZ o wizycie Bidena w Kijowie: Putin musi przyjąć do wiadomości, że USA będą wspierały Ukrainę, nie bacząc, co myślą Rosjanie

Władimir Putin musi przyjąć do wiadomości, to, co prezydent Biden zakomunikował dzisiaj - że USA będą wspierały Ukrainę nie patrząc na to, co myślą Rosjanie i zrobią co uznają stosowne, by jej pomóc - powiedział w rozmowie z PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, pytany o wizytę Bidena w Kijowie.

Prezydent USA Joe Biden w poniedziałek, na dzień przed planowaną wizytą w Warszawie, odwiedził bez zapowiedzi Kijów, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zapytany o tę wizytę przez PAP Wawrzyk ocenił, że obie wizyty to swego rodzaju ciąg zdarzeń.

"Ukraina zmaga się z rosyjską agresją i prezydent Putin musi przyjąć do wiadomości to, co dzisiaj zakomunikował swoją wizytą prezydent Biden - USA będą wspierały Ukrainę bez względu na to, co Rosjanie sobie o tym myślą; Amerykanie będą robili to, co uznają za stosowne, żeby Ukrainie pomóc" - zaznaczył.

Wiceszef MSZ dodał, że we wtorek, gdy prezydent Biden przybędzie do Warszawy, "mowa będzie o kolejnych aspektach bezpieczeństwa w Europie, wsparciu dla bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, ale też o solidarności". "Trudno o lepsze miejsce do mówienia o solidarności międzynarodowej niż Warszawa" - stwierdził.

Jak podkreślił, solidarność wewnątrz NATO jest obecnie "szczególnie poddawana testowi" wobec kwestii wsparcia Ukrainy, a kwestii solidarności wewnątrz NATO i Zachodu oraz kwestii jego solidarności z Ukrainą nie da się rozdzielić.

"Myślę, że Władimir Putin liczył na to, że właściwie reakcji Zachodu nie będzie, tak jak to było w 2014 roku, ale się przeliczył. NATO jednoznacznie opowiedziało się po stornie Ukrainy i solidarnie ją wspiera" - dodał Wawrzyk.

Prezydent Biden w komunikacie opublikowanym przez Biały Dom oświadczył, że przybył do Kijowie przed rocznicą brutalnej rosyjskiej agresji, by potwierdzić niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej.

Biden podczas wygłoszenia wspólnie z prezydentem Zełenskim oświadczeń, oznajmił w Kijowie, że zostaną skierowane miliardy dolarów, by zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa, ponieważ - jak pokazuje przykład Ukrainy - wolność jest bezcenna i warta tego, by toczyć o nią walkę.

Amerykański przywódca z Kijowa uda się do Polski, gdzie we wtorek w Warszawie ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą oraz wygłosić przemówienie do narodu polskiego. Na środę zaplanowano m.in. jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.