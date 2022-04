Wiceszef MSZ o wizycie Dudy w Kijowie: gdy Ukrainie wymaga wsparcia - może liczyć na polskich polityków

Wtedy, kiedy na Ukrainie dzieją się sprawy kluczowe, rozstrzygające, kiedy Ukraina wymaga wsparcia, może liczyć na polskich polityków - powiedział wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk komentując wizytę prezydenta Andrzeja Dudy wraz z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii na Ukrainie.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował PAP w środę rano, że prezydent Andrzej Duda, w towarzystwie prezydentów Litwy Gitanasa Nausedy, Łotwy Egilsa Levitsa i Estonii Alara Karisa, przebywa na Ukrainie. Przywódcy jadą do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wiceszef MSZ pytany o wizytę prezydentów w TVP1 odparł: "Wtedy, kiedy na Ukrainie dzieją się sprawy kluczowe, rozstrzygające, kiedy Ukraina wymaga wsparcia - może liczyć na polskich polityków". Przypomniał, że w połowie marca w Kijowie byli premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński.

Na uwagę, że wizyta Morawieckiego i Kaczyńskiego wraz z premierami Słowenii i Czech była pierwszą taką wizytą, a obecnie jest to częsty kierunek, który aż tak nie dziwi, Szynkowski vel Sęk ocenił, że "Polska wytyczyła w tej sprawie szlak". "Pokazała kierunek jak wspierać Ukrainę, że należy dawać sygnały - również symboliczne - tam, na miejscu, że Ukraina nie jest pozostawiona sama sobie, że jest krajem normalnie funkcjonującym, że jest krajem, który prowadzi również - mimo, że pod bombami rosyjskimi - to aktywną dyplomację także po to, żeby się bronić nie tylko tam, na polu walki, ale także w rozmowach dyplomatycznych budować swoją pozycję" - powiedział.

Wiceszef MSZ został też zapytany, czy prezydent Duda odwiedzi tylko Kijów, czy też inne miejscowości np. Buczę. "Szczegółów w tej chwili nie podajemy ze względów bezpieczeństwa i nie dzielimy się nimi zbyt szeroko, natomiast na pewno będzie to odwiedzenie tych miejsc najważniejszych z punktu widzenia też symboliki tej wizyty" - odpowiedział.

Wizyta prezydentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Kijowie będzie pierwszą wizytą głów państw w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej agresji. Prezydenci Duda i Nauseda ostatni raz widzieli się z Zełenskim w Kijowie w przededniu wojny.

W połowie marca w Kijowie byli premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. Po spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje.

W ubiegłym tygodniu wizytę w Kijowie złożyli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef dyplomacji UE Josep Borrell. Politycy ci udali się także do znajdującej się ok. 20 km od Kijowa Buczy, gdzie wojska rosyjskie dopuściły się zbrodni wojennych na cywilnej ludności miasta. W wizycie uczestniczył także premier Słowacji Eduard Heger. Również w ubiegłym tygodniu Kijów odwiedził premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.