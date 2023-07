Wiceszef MSZ o wizycie premier Włoch: omawiane będą tematy bezpieczeństwa i polityki migracyjnej

Podczas środowej wizyty włoskiej premier Giorgii Meloni w Warszawie i rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim poruszane będą tematy bezpieczeństwa, polityki migracyjnej, czy szczytu NATO w Wilnie - mówił w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Mularczyk pytany był o to czego będą dotyczyć środowe rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z włoską premier Giorgią Meloni oraz jak ważne są w tej chwili polsko-włoskie relacje.

"Są bardzo ważne. To jest spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim, tutaj (porszane będą) kwestie bezpieczeństwa, polityki migracyjnej, ale też kwestia szczytu NATO w Wilnie, więc te uzgodnienia polsko-włoskie są istotne, również uzgodnienia, co do kwestii polityki Unijnej" - powiedział.

Według wiceszefa MSZ istotnym unijnym tematem jest kwestia relokacji migrantów, w przypadku której premier Meloni "jednoznacznie powiedziała, że te kwestie powinny być regulowane w taki sposób, żeby nie naruszały interesów poszczególnych krajów". Jego zdaniem, ta wypowiedź jest swoistym zielonym światłem dla stanowisk przedstawionych przez Polskę i Węgry podczas szczytu w Brukseli.

Mularczyk ocenił, że ważna będzie również obecność premier Meloni podczas odbywającego się w Warszawie szczytu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w ramach którego nie zabraknie rozmów o przyszłości Unii Europejskiej.

"Dzisiaj Unia Europejska jest, jak wiemy, szarpana różnego rodzaju konfliktami wewnętrznymi. Brak zgody, dominacja tych grup politycznych, które dzisiaj przewodzą w Unii Europejskiej, doprowadził nas do wielu wewnętrznych kryzysów, także migracyjnego. Więc myślę, że bardzo ważne jest zbudowanie pewnej agendy współpracy zarówno z partią (Bracia Włosi) Giorgii Meloni, ale również innymi formacjami, które dzisiaj tworzą rząd we Włoszech, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, ale też przygotowanie się do wyborów do Parlamentu Europejskiego" - podkreślił wiceminister.