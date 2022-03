Wiceszef MSZ o wizycie premierów w Kijowie: koalicja odwagi dała jasny znak, że Ukraina nie jest osamotniona

Koalicja odwagi dała jasny znak, że Ukraina nie jest osamotniona, Europa jest zdeterminowana by ją wspierać, a Rosja w swych działaniach nie pozostanie bezkarna - tak wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk ocenił wizytę szefów rządów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się we wtorek w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

Spotkanie skomentował dla PAP wiceszef MSZ. "Koalicja odwagi, czynu i solidarności pod wodzą przywódców Polski, Czech i Słowenii dała dziś swoją wizytą w Kijowie jasny znak - Ukraina nie jest osamotniona, Europa jest zdeterminowana by ją wspierać, a Rosja w swych działaniach nie pozostanie bezkarna" - ocenił.

"Nadzieja na zwycięstwo dobra nad złem jest dziś motorem spajającym coraz mocniej wspólnotę europejską, coraz większa liczba krajów zaczyna w pełni rozumieć, że kres rosyjskiej agresji mogą przynieść jedynie zdecydowane działania" - dodał.

Szynkowski vel Sęk ocenił też, że "to historyczny, kulminacyjny moment działań polskiej dyplomacji ostatnich dni". "Nie ustajemy jednak w wysiłkach, przekonujemy kolejne kraje do solidarnego działania, a nasze racje są podzielane" - podkreślił.

"Słowa premiera Kaczyńskiego o potrzebie misji pokojowej są historyczne, są niejako mottem +koalicji odwagi+. Teraz czas na czyny ze strony naszych pozostałych partnerów z NATO i UE, twarde, miażdżące sankcje wobec Rosji, mocniejsze wsparcie Ukrainy, działania o charakterze przełomowym" - stwierdził.

Jak podkreślił wiceszef MSZ, "Europa ma dziś odważnych przywódców - jestem przekonany, że nie tylko w Warszawie, Lubljanie i Pradze". "Tych, którzy wiedzą, że nie możemy bezczynnie przyglądać się okrucieństwom wymierzonym w cywilów jest znacznie więcej, niż mógł się spodziewać Putin".

Wicepremier Kaczyński po spotkaniu mówił, że "potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie się obronić i która będzie działa na terenie Ukrainy, która znajdzie się za zgodą prezydenta i rządu Ukrainy na terenie tego państwa i nie będzie to misja bezbronna". "To będzie misja, która będzie dążyła do pokoju, do udzielenia pomocy humanitarnej, ale jednocześnie będzie też osłonięta przez odpowiednie siły, siły zbrojne" - dodał.