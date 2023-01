Wiceszef MSZ o wycieczkach szkolnych z Izraela: ta kwestia zostanie uzgodniona w najbliższych tygodniach

Kwestia związana z powrotem wycieczek szkolnych z Izraela do Polski jest przedmiotem trwających w tej chwili rozmów. Mam nadzieję, że zostanie ona uzgodniona w najbliższych tygodniach - powiedział w czwartek w Studiu PAP wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

W połowie czerwca 2022 r. ministerstwo edukacji Izraela poinformowało o odwołaniu wyjazdów edukacyjnych do Polski dla uczniów szkół średnich. Ministerstwo uzasadniło swoją decyzję tym, że pojawiły się problemy, które uniemożliwiły właściwe i bezpieczne informowanie uczniów podczas podróży. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał wówczas, że powrót do dotychczasowych zasad, m.in. wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich, nie jest możliwy.

Młodzież izraelska tradycyjnie przyjeżdża do Polski latem, by zwiedzić byłe niemieckie nazistowskie obozy w celu zdobycia wiedzy o Holokauście i uczczenia pamięci pomordowanych. Wyjazd ten od dawna uważany jest za kamień milowy w izraelskiej edukacji, a przed wybuchem pandemii co roku brało w nim udział ok. 40 tys. izraelskich uczniów.

Ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne, odnosząc się do odwołania wycieczek uczniów z Izraela do Polski, w połowie czerwca zeszłego roku mówił, że trwają "prace nad osiągnięciem wspólnego, dobrego, akceptowalnego celu". "Myślę, że wkrótce ten kryzys rozwiążemy" - podkreślił.

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk w czwartek w rozmowie z PAP.PL pytany o tę sprawę stwierdził, że jest ona przedmiotem trwających w tej chwili rozmów ze stroną Izraelską. "Mam nadzieję, że w najbliższych dniach, tygodniach, ta kwestia zostanie uzgodniona" - powiedział.

Wawrzyk podkreślił, że nie widzi żadnego powodu, aby wycieczki młodzieży odbywały się, tak jak do tej pory, w asyście uzbrojonych przedstawicieli izraelskich służb. "Uważamy, że nie ma ku temu żadnego powodu. Mamy swoje służby, które są bardzo kompetentne, dobrze wyszkolone, dobrze wyposażone i są w stanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim polskim obywatelom, a także wszystkim którzy przybywają do Polski. Nie widzimy więc powodu, aby w jakiś szczególny sposób traktować młodzież z Izraela" - oświadczył.

Wiceszef MSZ pytany był również o to, kto przejął obowiązki po wiceministrze MSZ Marcinie Przydaczu, który na początku stycznia zakończył pracę w MSZ w związku z objęciem stanowiska w Kancelarii Prezydenta RP. Wawrzyk powiedział, że obszar związany z kontaktem z partnerami z Ameryki Północnej i Południowej przejął wiceszef MSZ Wojciech Garwel. Z kolei nadzór nad obszarami związanymi z polityką bezpieczeństwa oraz "kwestiami wschodnimi" objął szef MSZ Zbigniew Rau.

