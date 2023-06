Wiceszef MSZ: o zadośćuczynienie od Niemiec powinniśmy występować razem z Izraelem

O zadośćuczynienie od Niemiec powinniśmy występować razem z Izraelem; musimy doprowadzić do tego, żeby zbrodnia została rozliczona - mówi w wywiadzie dla "Super Expressu” wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Wiceszef MSZ w rozmowie z "SE" był pytany m.in. o to, kiedy zacznie obowiązywać porozumienie z Izraelem w sprawie wycieczek młodzieży.

"Umowa wprowadza w końcu cywilizowane zasady tych wyjazdów. Skończymy ze zwyczajem przyjeżdżania funkcjonariuszy izraelskich służb z bronią. Zasadą jest to, że w Polsce to my zapewniamy bezpieczeństwo. Wdrożenie umowy to kwestia kilku miesięcy" - przekazał wiceminister.

"Nasze narody mają dużo wspólnego. Powinny działać razem jako ofiary drugiej wojny światowej, występować o zadośćuczynienie do głównego sprawcy, czyli do Niemiec" - powiedział Jabłoński.

Podkreślił, że liczy tu na wsparcie ze strony Izraela. "Pracujemy nad tym, żeby wszystkie państwa, które nas wspierają w różnych sprawach, poznały prawdę na ten temat. Żeby wspierały nas w naciskach na państwo niemieckie" - podkreślił wiceminister.

"Liczymy na takie wsparcie ze strony Izraela. Musimy doprowadzić do tego, żeby zbrodnia została rozliczona" - dodał Jabłoński.