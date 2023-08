Wiceszef MSZ: oczekujemy zrozumienia ze strony ukraińskiej dla naszych potrzeb i perspektywy

Postrzegamy rosyjską agresję na Ukrainie jako zagrożenie również polskiego interesu. Jednocześnie oczekujemy zrozumienia ze strony ukraińskiej dla naszych potrzeb i perspektywy - powiedział w środę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wcześniej Jabłoński poinformował, że w MSZ odbyło się spotkanie z charge d'affaires ambasady Ukrainy, które miało związek z ostatnimi wypowiedziami przedstawicieli władz ukraińskich.

"Postrzegamy rosyjską agresję na Ukrainie jako zagrożenie również polskiego interesu. Jednocześnie oczekujemy zrozumienia ze strony ukraińskiej dla naszych potrzeb i perspektywy" - podkreślił wiceszef MSZ w środę na briefingu przed siedzibą resortu.

Wyjaśnił, że chodzi głównie o kwestie zboża i zbrodni wołyńskiej. "Czasami w niektórych sprawach ciężko nam osiągnąć porozumienie. Mówimy przede wszystkim w ostatnim czasie o sprawie zboża i innych kwestiach, takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i ekshumacja ofiar zbrodni popełnionej 80 lat temu na Wołyniu" - wskazał.

Zaznaczył, że rozmowy na te i inne tematy będą kontynuowane w duchu wzajemnego szacunku i partnerstwa. "Liczymy na to, że - pomimo tego, że czasami publicznie padają bardzo niewłaściwe słowa, ostatnio takie padły po stronie ukraińskiej - polsko-ukraińskie relacje będą dobre. My będziemy nad tym pracowali i mamy nadzieję, że takie samo nastawienie ma strona ukraińska" - podkreślił. Dodał, że kolejne rozmowy "będą się toczyły i toczą się cały czas".

Jabłoński poinformował, że stanowisko Polski zostało przekazane przedstawicielowi ambasady Ukrainy w Polsce. "Przekazaliśmy to stanowisko przedstawicielowi ambasady Ukrainy. Przyjął je i zapewnił o gotowości do tego, by pracować nad zacieśnianiem naszych relacji" - podkreślił.